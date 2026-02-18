ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
4大寵物輕旅行推薦路線曝　桃園市府邀請飼主假期帶毛孩走春　

▲桃園推薦四大寵物輕旅行路線

▲南昌動保園區。（圖／動保處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局長陳冠義17日表示，桃園市為毛寶貝量身打造「寵物友善城市」，全市已建置30座寵物友善公園，數量居全國之冠，還有超過200家寵物友善空間、餐廳及咖啡館。迎接新年假期，桃園市盤點各行政區適合攜帶寵物前往的公園綠地、休憩場域及寵物友善店家，推薦4大寵物輕旅行路線，邀請飼主帶著毛孩來桃園走春。

農業局長陳冠義表示，桃園市30座寵物友善公園與友善專區，分佈於全市13個行政區。寵物公園除了提供毛孩安全奔跑的空間，也多設有狗屋、安全圍欄、清潔袋箱及基本訓練設施，部分園區更結合相關動保設施。

其中3大指標性特色園區，包含：擁有全台首座公立寵物游泳池與相關教育訓練設施的「南昌森林運動公園」（南昌動保園區）、全台首座職棒球場寵物專區，設有獨立觀賽區、圍籬跑跳區的「樂天桃園棒球場寵物友善專區」，以及設有雙層圍籬寵物友善專區的「中壢區過嶺森林公園」。

▲桃園推薦四大寵物輕旅行路線

▲桃園寵物友善公園，數量居全國之冠。（圖／動保處提供）

四大寵物輕旅行路線　適合推車或牽繩同行

動保處長王得吉表示，桃園市自然風光豐富，推薦4大寵物放電路線，讓飼主不用出遠門也能和毛小孩歡度新年假期，推薦路線包括：「虎頭山城市森林慢行」漫步林蔭下，帶毛寶貝體驗都市中難得的療癒行程；「竹圍漁港海風散策」體驗吹海風看夕陽的放鬆時光，周邊亦有多處寵物友善餐廳，讓旅程更完整；「石門大圳綠色廊道」平緩路線適合散步或自行車慢行，沿途綠意盎然，讓毛寶貝適度運動兼具觀光；以及結合歷史文化與生活風景的「大溪老街人文小旅行」，享受漫步老街、欣賞巴洛克建築風情，適合推車或牽繩同行。

除戶外空間外，桃園市內寵物友善餐飲風氣亦逐漸成形，部分業者在落實清潔與管理規範下，開放飼主攜帶寵物入內或於指定區域活動。常見的寵物友善餐廳型態，包含以犬貓陪伴空間為主的咖啡店、強調戶外或半戶外用餐的輕食餐廳；以及開放寵物同行的友善空間，以及以寵物可同行為特色的一般餐飲空間，例如市內有民眾熟知的貓禾咖啡、一起野餐、COMFY COFFE、此木、食光機等不同型態店家，全市超過200家提供飼主多元選擇。

