ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

▲關西某男國中生，將沖天炮塞進貓咪的鐵籠裡點火 。（圖／翻攝自Threads／@l27s1y）

記者賈沐蓉／綜合報導

2月18日晚間，關西某名男國中生故意將沖天炮塞進關著貓咪的鐵籠，點火爆炸後還囂張大喊「新年快樂喔！」，並將整個過程分享至自己的社群媒體帳號。當晚就有不少熱心網友前往現場救援，19日凌晨時貓咪就已經被新竹縣動物保護防疫所帶走安置。

▲ 。（圖／翻攝自Threads／@l27s1y）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 貓咪充滿防備的躲在角落。（圖／翻攝自Threads／@l27s1y）

點火虐待當好玩　所幸貓咪已被救出

影片中，被關在鐵籠內的黑白貓眼神滿是恐懼，在鞭炮點燃瞬間嚇到縮在角落一動不敢動，遭該名國中生還戲謔喊到「來你還在躲還在躲！」，爆炸時更是嚇到在籠子裡亂竄，最後只能害怕地壓低身體承受這一切。根據後來前往救援的網友貼文，現場除了影片中的貓咪外，還另外發現關在附近的兩隻虎斑貓，所幸經肉眼初步判斷暫無明顯重大外傷。

▲ 19日凌晨防疫所人員已經將貓咪順利帶離安置。（圖／有點毛毛的／溫暖守護400+温姐提供）

防疫所聲明違法　已通報學生校方

新竹縣動物保護防疫所表示，影片中的貓咪經獸醫初步檢查，雖受到嚴重驚嚇但生命徵象穩定，目前會繼續留在防疫所內繼續觀察照顧。同時強調該學生的行為已違反《動物保護法》第6規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，將依法處新臺幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，並已經聯繫學生校方及相關單位，加強學生對待動物的正確觀念。

關鍵字： 虐待動物沖天炮動保法新竹動保貓咪救援

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【買這什麼鬼】主人買新玩具下秒把狗狗原地嚇飛！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

除夕拜天公「帶小貓合掌」　牠厭世臉參加：拜完最好給我加菜

帶阿金奔跑遇「最可愛車禍」　肇事耶耶呆萌燦笑超無辜

台北汪回雲林過年　「不用牽繩」院子裡自由跑跑嗨翻

比熊剃腳毛變「邪惡羊咩咩」　清潔方便出門回頭率滿分

壽山非洲象「阿里」昨離世！　生前是調皮鬼愛噴水突襲保育員

疑遭鄰居投放毒餌　歐告誤食「口吐白沫」險死手法可能非首次

小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

情侶借「貓體自拍架」親密合影　白底虎斑回頭傻眼快被閃瞎

毛孩走春弄髒免驚！　東森寵物「美容包月」連假全台跨店通用

飢餓鳥水裡放麵包！下秒手刀咬起大魚爽吃　網：釣魚技術比我強

招財狗1

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

馬來虎Arhaa

不想分開！貓咪進收容所「緊抱衣服」不放　背後藏主人的愛

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

日本曾有野生「獅子」存在！重新分析老虎化石　專家驚：是穴獅

被緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎：這愛太窒息了

他冰釣洞口竄出「圓潤小精靈」討食　小手抓魚猛啃萌翻網友

好運汪汪來！選愛犬踩過的刮刮樂「中100萬」　他激動跪地

超巨兔兔遭貓咪「瘋狂騷擾」！　網笑翻：主人太會養了

飢餓鳥水裡放麵包！下秒手刀咬起大魚爽吃　網：釣魚技術比我強

美短貓「90度向後饋咖」超不符合貓體工學　網看傻：怎辦到的

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

下體遭踼裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋

俄烏停戰談判陷僵局！澤倫斯基不滿「逼讓領土」 美俄方態度分歧

中華隊大巨蛋開工！蔡其昌發紅包、球員「新年真心話」隨後釋出

張峻瑋今報到第二階段集訓！曾豪駒給予正面評價

不想分開！貓咪進收容所「緊抱衣服」不放　背後藏主人的愛

「橡木桶洋酒」創辦人陳春安辭世　享壽80歲

對台軍售卡關！美媒揭「習近平施壓」川普憂衝擊4月訪中

「年夜飯」一路加熱到初六　陸專家喊：5類高危剩菜寧倒掉也別吃

說好初三睏甲飽！一堆人清晨「自動醒」苦笑：生理時鐘太準

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息：費爾柴德、龍恩有望先來台會合

寵物動物熱門新聞

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

美短貓90度向後饋咖　神姿引熱議

國中生沖天炮炸貓　還喊新年快樂

萌汪戴頭套　小主人講故事暖安慰

剛鋪水泥全是萌腳印　工人傻眼

愛犬踩過刮刮樂　竟「中100萬」

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

他冰釣洞口竄出「圓潤小精靈」討食

讀者迴響

熱門新聞

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

美短貓90度向後饋咖　神姿引熱議

國中生沖天炮炸貓　還喊新年快樂

萌汪戴頭套　小主人講故事暖安慰

剛鋪水泥全是萌腳印　工人傻眼

愛犬踩過刮刮樂　竟「中100萬」

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

他冰釣洞口竄出「圓潤小精靈」討食

警犬深入幼兒園遭「強行改造」

熱門寵物影片

更多
招財狗1

招財狗1

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

馬來虎Arhaa

馬來虎Arhaa

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面