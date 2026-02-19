關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

▲關西某男國中生，將沖天炮塞進貓咪的鐵籠裡點火 。（圖／翻攝自Threads／@l27s1y）

記者賈沐蓉／綜合報導

2月18日晚間，關西某名男國中生故意將沖天炮塞進關著貓咪的鐵籠，點火爆炸後還囂張大喊「新年快樂喔！」，並將整個過程分享至自己的社群媒體帳號。當晚就有不少熱心網友前往現場救援，19日凌晨時貓咪就已經被新竹縣動物保護防疫所帶走安置。

▲ 貓咪充滿防備的躲在角落。（圖／翻攝自Threads／@l27s1y）

點火虐待當好玩 所幸貓咪已被救出

影片中，被關在鐵籠內的黑白貓眼神滿是恐懼，在鞭炮點燃瞬間嚇到縮在角落一動不敢動，遭該名國中生還戲謔喊到「來你還在躲還在躲！」，爆炸時更是嚇到在籠子裡亂竄，最後只能害怕地壓低身體承受這一切。根據後來前往救援的網友貼文，現場除了影片中的貓咪外，還另外發現關在附近的兩隻虎斑貓，所幸經肉眼初步判斷暫無明顯重大外傷。

▲ 19日凌晨防疫所人員已經將貓咪順利帶離安置。（圖／有點毛毛的／溫暖守護400+温姐提供）

防疫所聲明違法 已通報學生校方

新竹縣動物保護防疫所表示，影片中的貓咪經獸醫初步檢查，雖受到嚴重驚嚇但生命徵象穩定，目前會繼續留在防疫所內繼續觀察照顧。同時強調該學生的行為已違反《動物保護法》第6規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，將依法處新臺幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，並已經聯繫學生校方及相關單位，加強學生對待動物的正確觀念。