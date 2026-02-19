動物園遊客「亂丟橘子」餵猩猩！　被警告還假裝沒聽見

▲動物園遊客無視園區規定，將橘子拋入展場餵食猩猩。（圖／Threads@yun8425提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

大年初三，許多民眾也趁著假期出門走春。一對夫妻前往在臺北市立動物園參觀時，意外拍下一位遊客將手中的水果丟進大長臂猿和紅毛猩猩戶外活動場，餵食離圍欄較近的其中一隻猩猩，儘管他們立刻提醒他這裡禁止餵食，但該遊客依然繼續將食物丟進去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲即使聽見警告依然繼續餵食。（圖／Threads@yun8425提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

保全立刻出面阻止

影片中，這名遊客將手中的橘子從圍欄外丟進活動場，聽見其他人大喊「請勿餵食」還假裝沒聽見。該名網友在貼文表示，當下老公立刻打電話給園區反應，當下保全也迅速找到該名遊客並進行勸阻，同時說明園區中的相關規定，其中明確禁止遊客將不屬於動物們的食物餵給牠們，若有再犯園方將會強制請他離場。

▲先前其他人大喊提醒，但該名遊客依然無視。（圖／Threads@yun8425提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

園方出面回應 食物都由專業準備

臺北市立動物園的非洲動物區區長鄭惟仁先生表示，當食工作人員也立刻前往確認紅毛猩猩的身體狀況，目前暫無發現異常，之後也會再持續做追蹤。同時他也聲明，園區內動物們每天吃的食物都由專業的調配室、食物準備中心處理，確保這些食物符合他們的身體所需，「其實遊客的食物，遊客自行食用就可以」。

▲離開現場時手上還拿著橘子。（圖／Threads@yun8425提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）