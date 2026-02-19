ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
影響石虎棲地工程先喊剎車　林保署治山防災有效兼顧生態保育

▲透過在動物通道布設紅外線自動相機，成功捕捉到石虎往返利用之影像。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲透過在動物通道布設紅外線自動相機，成功捕捉到石虎往返利用之影像。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為落實森林生態保育與永續發展政策，林業及自然保育署南投分署持續針對轄內各項國有林治山防災工程全面辦理生態檢核及完工後追蹤調查，落實公共工程生態友善機制，將防災需求與自然生態保護相互結合，推動工程與生態共榮的治理模式，並有效降低生態棲地阻隔，促進生物多樣性之保存。

林業保育署南投分署表示，本次生態治理作業涵蓋臺中、南投、彰化及雲林等地區，依工程所在區位之生態敏感程度落實分級管理，已完成多處治理工程之生態檢核作業；因相關工程多位於國土生態綠網及法定敏感區域，南投分署針對生態條件良好且具高度保育價值之區位，秉持保育優先原則審慎評估工程必要性，部分工程考量施工可能影響食蛇龜、八色鳥及石虎等保育類物種棲地，遂決定取消施作，以維持自然環境之完整性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲紅外線自動相機捕捉到藍腹鷴利用動物通道往返之影像。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲紅外線自動相機捕捉到藍腹鷴利用動物通道往返之影像。

另在工程規劃、設計及施工階段，依循生態友善原則，調整工程作法，避開保育類物種重要繁殖期間施工，保留具生態價值之林相與母樹資源，並減少混凝土使用，改採國產材木構設施及自然材料工法，以降低對環境之干擾，同時兼顧野生動物通行需求與工程安全，維持水域與陸域棲地之連續性。

▲採國產木材及自然工法，減少干擾，維持棲地連續，兼顧野生動物通行。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲採國產木材及自然工法，減少干擾，維持棲地連續，兼顧野生動物通行。

南投分署表示，於工程完竣後也持續落實生態監測計畫，透過在動物通道布設紅外線自動相機，成功捕捉到多種珍貴野生動物往返利用之影像，證實工程納入動物友善設計的成效；該分署強調，未來將持續推動公共工程生態友善機制，在確保防災安全與國土保安功能的同時，也為臺灣淺山野生動物保留安全棲息與通行空間，朝向防災與生態共榮的永續治理目標邁進。

關鍵字： 治山防災生態保育石虎八色鳥食蛇龜

