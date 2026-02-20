第一次回家過年！小三花「收服舅舅」　躺懷裡睡著擄獲他的心

記者賈沐蓉／綜合報導

小三花「阿肥」第一次跟媽媽回家過年，迅速用自己的「萌力」征服了每個家庭成員。跟舅舅初次見面一點也不怕生，玩累了就直接躺在人家懷睡著，就算其他人還在聊天也完全沒有醒，用可愛的睡臉毫不費力的收服舅舅的心。

▲阿肥跟舅舅初次見面，直接在懷裡熟睡融化牠的心。（圖／網友Threads@hannahchen.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

初次見面就睡在他懷裡

影片中，舅舅小心翼翼的抱著熟睡的阿肥，像抱小嬰兒般輕輕晃動，跟家人聊天時還時不時觀察牠有沒有被吵醒。阿肥似乎也覺得舅舅身邊非常有安全感，全程安穩的躺好一動不動，最後才被舅舅抱去沙發休息。等阿肥睡醒後，還繼續放鬆地靠在他身上啃腳腳，舅舅看見後還開玩笑的問牠「香嗎？」，甚至幫忙扶腿讓牠舔得更盡興。

▲後來舅舅還幫阿肥拿腳，迅速被牠的可愛收服。（圖／網友Threads@hannahchen.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

舅舅成功淪陷變貓奴

阿肥鏟屎官表示，後來舅舅也坦白「我第一次這麼喜歡貓咪」。許多網友也笑說阿肥即將變成舅舅的掌上明珠，「可能都沒有這麼小心呵護的抱嬰兒」、「舅舅好寵溺，好幸福喔」、「那個眼神，已經被征服了！」。

▲阿肥：舅舅懷裡真舒服～（圖／網友Threads@hannahchen.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）