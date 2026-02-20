ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

不想動！拉布拉多「溜滑梯式」下沙發　變海豹筋骨超軟Q

記者賈沐蓉／綜合報導

不想起床！日本一隻名叫愛莉（エル）的拉不拉多，某天因為懶得動卻又不得不離開沙發，於是乾脆變身「液體」慢慢滑下來。明明屁股還放在沙發，上半身卻已經癱在地板，兩隻前爪還從胸前神秘消失，彷彿瞬間變身海豹。

▲。（圖／翻攝X／＠eru0902）

▲愛莉軟趴趴地從沙發滑下來，彷彿變成液體。（圖／翻攝X／＠eru0902）

[廣告]請繼續往下閱讀...

筋骨太軟Q　拉拉變海豹

照片中的愛莉全身軟趴趴，宛如溜滑梯一樣從沙發緩慢移動到地板，柔軟的腰部塌下、兩隻手手藏在身體另一側，有些茫然的眼神彷彿還沒完全清醒。飼主在其他貼文中補充，愛莉每次從沙發上下來都會這樣，推測可能只是在伸展筋骨，自己也曾帶愛犬去找獸醫檢查，但結果都顯示牠相當健康。目前這篇有趣的貼文已在X累積超過560萬次點閱。

▲。（圖／翻攝X／＠eru0902）

▲從小就喜歡伸展。（圖／翻攝X／＠eru0902）

伸展牠可是專業的

後來飼主放出另一段影片，展示愛莉用沙發伸展時的模樣，腰部向下後腳出力，一氣呵成拉開身體每一吋肌肉。牠從沙發溜到地板、筋骨軟Ｑ的模樣讓許多網友校說牠看起來超不像狗，「日本可以合法在家養海豹？」、「這是達利的繪畫吧？」、「原來犬科也是液體」。

關鍵字： 拉布拉多液體滑梯沙發滑下日本狗狗萌寵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【舅舅愛上貓】貓咪第一次跟回家過年　直接躺舅舅懷裡睡擄獲他的心

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

第一次回家過年！小三花「收服舅舅」　躺懷裡睡著擄獲他的心

動物園遊客「亂丟橘子」餵猩猩！　被警告還假裝沒聽見

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

除夕拜天公「帶小貓合掌」　牠厭世臉參加：拜完最好給我加菜

帶阿金奔跑遇「最可愛車禍」　肇事耶耶呆萌燦笑超無辜

台北汪回雲林過年　「不用牽繩」院子裡自由跑跑嗨翻

比熊剃腳毛變「邪惡羊咩咩」　清潔方便出門回頭率滿分

壽山非洲象「阿里」昨離世！　生前是調皮鬼愛噴水突襲保育員

疑遭鄰居投放毒餌　歐告誤食「口吐白沫」險死手法可能非首次

飢餓鳥水裡放麵包！下秒手刀咬起大魚爽吃　網：釣魚技術比我強

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

招財狗1

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

一回家就看到貓貓在等門　哀怨完鑽主人腳邊開蹭

大肌肌猛男健身一半...橘貓「鑽胸口討摸」　他當場融化秒變貓奴

不想動！拉布拉多「溜滑梯式」下沙發　變海豹筋骨超軟Q

狗狗根本動不了！寵物店「籠子太小」　動保處依法開罰

第一次回家過年！小三花「收服舅舅」　躺懷裡睡著擄獲他的心

「衝浪系」法鬥帶妹帥炸海邊　眾人看呆：這平衡感太強

擋不住你...我就關住我自己！他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

柴柴健檢變「開演現場」！16.2kg巨嬰怕針崩潰

影響石虎棲地工程先喊剎車　林保署治山防災有效兼顧生態保育

動物園遊客「亂丟橘子」餵猩猩！　被警告還假裝沒聽見

「幼貓變病貓」鬧糾紛　新北動保處：飼主應負責

面臨「戀愛倦怠」卻又捨不得放手？3個方法重拾最初的悸動

大學生「高雄騎機車回台北」他傻了！釣出北高戰士：約10.5hrs

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

助攻淨零轉型！港務公司力挺離岸風電　續推裝卸、洗車費優惠持續

高鐵自由座爆插隊爭議！　牙醫遭控「撞開佔位」親上火線回應

美2026最夯職業！　年收520萬「這能力」是關鍵

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

以為自己還是孩子！8年級生「一算年齡」驚呆　網爆共鳴：超恐怖

閃躲動作太大露餡！通緝犯躲2年　抽菸遇警「驚嚇過度」被逮

台灣人遊日住宿留負評　日本旅館反曝「4大奧客行徑」：非常失望

寵物動物熱門新聞

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

貓咪進收容所「緊抱衣服」不放　背後藏主人的愛

國中生沖天炮炸貓　還喊新年快樂

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

日本曾有野生「獅子」存在！

病貓鬧糾紛　動保處：飼主應負責

美短貓90度向後饋咖　神姿引熱議

萌汪戴頭套　小主人講故事暖安慰

柴柴健檢變「開演現場」！16.2kg巨嬰怕針崩潰　

小三花睡舅舅懷裡　初見面就收服

寶寶戴「貓帽」　還有尾巴當圍巾

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

遊客亂餵猩猩橘子　被警告還裝傻

讀者迴響

熱門新聞

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

貓咪進收容所「緊抱衣服」不放　背後藏主人的愛

國中生沖天炮炸貓　還喊新年快樂

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

日本曾有野生「獅子」存在！

病貓鬧糾紛　動保處：飼主應負責

美短貓90度向後饋咖　神姿引熱議

萌汪戴頭套　小主人講故事暖安慰

柴柴健檢變「開演現場」！16.2kg巨嬰怕針崩潰　

小三花睡舅舅懷裡　初見面就收服

寶寶戴「貓帽」　還有尾巴當圍巾

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

遊客亂餵猩猩橘子　被警告還裝傻

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

熱門寵物影片

更多
關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

招財狗1

招財狗1

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

一回家就看到貓貓在等門　哀怨完鑽主人腳邊開蹭

一回家就看到貓貓在等門　哀怨完鑽主人腳邊開蹭

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面