不想動！拉布拉多「溜滑梯式」下沙發　變海豹筋骨超軟Q

不想起床！日本一隻名叫愛莉（エル）的拉不拉多，某天因為懶得動卻又不得不離開沙發，於是乾脆變身「液體」慢慢滑下來。明明屁股還放在沙發，上半身卻已經癱在地板，兩隻前爪還從胸前神秘消失，彷彿瞬間變身海豹。

▲愛莉軟趴趴地從沙發滑下來，彷彿變成液體。（圖／翻攝X／＠eru0902）

筋骨太軟Q 拉拉變海豹

照片中的愛莉全身軟趴趴，宛如溜滑梯一樣從沙發緩慢移動到地板，柔軟的腰部塌下、兩隻手手藏在身體另一側，有些茫然的眼神彷彿還沒完全清醒。飼主在其他貼文中補充，愛莉每次從沙發上下來都會這樣，推測可能只是在伸展筋骨，自己也曾帶愛犬去找獸醫檢查，但結果都顯示牠相當健康。目前這篇有趣的貼文已在X累積超過560萬次點閱。

▲從小就喜歡伸展。（圖／翻攝X／＠eru0902）

伸展牠可是專業的

後來飼主放出另一段影片，展示愛莉用沙發伸展時的模樣，腰部向下後腳出力，一氣呵成拉開身體每一吋肌肉。牠從沙發溜到地板、筋骨軟Ｑ的模樣讓許多網友校說牠看起來超不像狗，「日本可以合法在家養海豹？」、「這是達利的繪畫吧？」、「原來犬科也是液體」。