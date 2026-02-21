ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
阿嬤雙手舉高奉上紅包寵貓孫　她吐槽：當初最反對養貓的

記者李依融／採訪報導

阿嬤雙手舉高，親手奉上紅包給喵孫「起司」，無論阿嬤怎麼硬塞，起司就是不領情，媽媽Ann看到這個景象忍不住吐槽，「當初最不同意養貓的人是我媽，現在搶著包紅包，搞得我爸也默默掏出一包。」

起司9個月大的橘白貓，除夕夜這天牠趴在冰箱上從高處暗中觀察，這時阿嬤拿出一個紅包，上頭寫著「起起　新年快樂」並屬名阿嬤，不但雙手舉高奉上，還說「起司是我的愛孫，當然要包紅包！」。起司不理解阿嬤的寵愛，對送到面前的紅包絲毫不領情，祖孫倆的互動相當逗趣。

橘白貓起司。（圖／Threads@ann_nnn66提供）

▲阿嬤細心地寫上新年祝福，用各種方法把紅包「塞給」貓孫。（圖／Threads@ann_nnn66 提供）

Ann表示，當初他在貓咪社團看到起司的送養文，便想要領養，但媽媽堅決反對很怕貓會掉毛，還說「才不要當貓奴才」。Ann在做足功課之後，再三保證會負責貓咪的所有生活起居，這才讓媽媽點頭。

橘白貓起司。（圖／Threads@ann_nnn66提供）

▲這是當初最反對養貓的阿嬤。（圖／Threads@ann_nnn66 提供）

起司回家後，Ann每天都會餵罐罐，媽媽見狀不時會跑來關心「罐頭跟水的比例」，還說如果Ann去上班可以幫忙餵，到了起司5個月大時，阿公阿嬤擔心Ann上夜班起司會孤單，甚至主動提出「起司晚上來跟我們睡，這樣就有人陪牠了」。就這樣起司跟阿公阿嬤感情越來越好，讓Ann覺得又溫馨又搞笑。

橘白貓起司。（圖／Threads@ann_nnn66提供）

▲阿公也非常疼愛起司。（圖／Threads@ann_nnn66 提供）

橘白貓起司。（圖／Threads@ann_nnn66提供）

▲起司現在是全家的小寶貝啦！（圖／Threads@ann_nnn66 提供）

今天是起司第一次過年，阿公見阿嬤包給「愛孫」紅包，瞬間被激起「輸人不輸陣」的心，也去拿了紅包包給起司。網友看到阿嬤跟起司的互動覺得超可愛，「起司出掌的時候阿嬤還很開心」、「阿嬤不是貓奴誰是貓奴」、「請喵皇收下紅包」，也有人笑說，下次要記得在紅包裡面放點貓草，阿嬤的「起起」才會領情。

橘白貓起司。（圖／Threads@ann_nnn66提供）

▲阿公阿嬤都包了紅包給起司。（圖／Threads@ann_nnn66 提供）

關鍵字： 過年紅包毛孩紅包養貓喵星人橘白貓阿嬤與貓

阿嬤雙手舉高奉上紅包寵貓孫　她吐槽：當初最反對養貓的

頑皮雪橇犬偷走攝影機　意外拍下犯罪過程

