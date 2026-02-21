ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

孤兒小猴Panchi遭拖拽尖叫「衝去抱玩偶」　揪心一幕保育員解釋了

記者李依融／綜合報導

日本千葉憲市川市動植物園孤兒小猴Panchi總是抱著紅毛猩猩娃娃，無所依靠的模樣令人心疼，近日網路上一段影片中，Panchi被大猴子在地上拖拽，嚇得牠跑去找猴子娃娃庇護，大家看到這個畫面更是揪心。對此動物園說明，這其實是Panchi融入猴群的必經過程。

小猴子Panchi。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

▲Panchi總是抓著紅毛猩猩娃娃，當作自己的媽媽尋求安慰。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

小猴自Panchi（パンチ）2025年7月出生，隨即被母親棄養，在保育員的照顧下慢慢成長，然而沒有親生媽媽照顧的牠，對保育員給牠的紅毛猩猩娃娃非常依賴，到了該重回猴群的時刻，Panchi總是緊緊抱著娃娃找慰藉，一看到飼養員就緊抱不放，像是無所依靠的小寶寶，許多網友看到牠的表現都很不捨，很快地Panchi也成為近日社群媒體上最多人關心的小猴子。

有網友19日參訪時，目睹Panchi遭大猴子在地上拖拽，小小的身體在地上磨擦嚇得牠不斷尖叫，隨即跑去緊緊抱住「紅毛猩猩媽媽」想尋求安慰，網友們看到這一幕超揪心，紛紛質疑小小Panchi回歸猴群的決定。

日本IKEA送動物園玩偶大禮包。（圖／翻攝自市川市役所臉書）

▲Panchi受到斥責後立刻抱著娃娃的畫面，讓許多人好揪心。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

市川市動植物園猴子保育員隨後發出聲明，文中提到Panchi當時原本想找猴群中另一隻小猴子交流，但對方不想要躲開了，小猴子的媽媽或許認為自己的孩子被欺負，所以對Panchi非常生氣，用行動不准Panchi欺負自己的孩子。保育員指出，其實Panchi融入猴群的過程中，已經有多次被其他猴子斥責的經驗，這是牠融入猴群的必經過程，「影片中Panchi跑去抱玩偶，不過過了一下牠又開始嘗試與其他猴子交流，保育員也觀察到當天下午給食物時，Panchi的狀況與平時並沒有不同。」

保育員說明，決定讓Panchi回到猴群時，便預想到會遇到很多情況，不過根據他們的觀察，並沒有一隻猴子真的攻擊Panchi，「勇敢的Panchi經歷挫折也能很快恢復，希望大家不要覺得保護孩子的猴媽媽壞，也請繼續為Panchi的努力加油打氣。」

Panchi與紅毛猩猩娃娃的深厚羈絆也引起了日本Ikea關注，Ikea送來更多的動物玩偶，希望能陪伴Panchi不孤單，而這隻紅毛猩猩玩偶也隨之爆紅，在許多國家賣到缺貨。

日本IKEA送動物園玩偶大禮包。（圖／翻攝自市川市役所臉書）

▲日本IKEA送來玩偶大禮包，裡面有超多紅毛猩猩玩偶。（圖／翻攝自市川市役所臉書）

Panchi的一舉一動都受到網友關注，有些影片中能看到，牠被其他大猴子抱在懷中安慰，也有人記錄下Panchi交到新朋友的畫面，大家都希望Panchi能早日融入猴群，默默幫牠加油給牠支持。

小猴子Panchi。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

▲小小的Panchi努力試圖融入猴群。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

小猴子Panchi。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

▲有其他大猴子願意幫Panchi理毛。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

關鍵字： 猴子猴子Panchi市川市動植物園

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【多麼痛的領霧】一覺醒來還以為穿到雲上 林口這霧也太濃了！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

阿嬤雙手舉高奉上紅包寵貓孫　她吐槽：當初最反對養貓的

飢餓鳥水裡放麵包！下秒手刀咬起大魚爽吃　網：釣魚技術比我強

不想分開！貓咪進收容所「緊抱衣服」不放　背後藏主人的愛

不想動！拉布拉多「溜滑梯式」下沙發　變海豹筋骨超軟Q

日本曾有野生「獅子」存在！重新分析老虎化石　專家驚：是穴獅

台北汪回雲林過年　「不用牽繩」院子裡自由跑跑嗨翻

超巨兔兔遭貓咪「瘋狂騷擾」！　網笑翻：主人太會養了

貓咪傻眼！記仇鳥每天飛來找牠「潑糞」　飼主崩潰：怎麼惹到的

「幼貓變病貓」鬧糾紛　新北動保處：飼主應負責

大肌肌猛男健身一半...橘貓「鑽胸口討摸」　他當場融化秒變貓奴

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

聽爸要去上班貓秒彈起　爬上身阻止：只能陪偶

招財狗1

柴柴被抱起雙手合十要紅包 爸還幫配狗語XD

三花貓趁媽回家鑽出門縫　翻肚躺地下秒轉頭撒嬌♥

孤兒小猴Panchi遭拖拽尖叫「衝去抱玩偶」　揪心一幕保育員解釋了

下班見愛犬離世主人好抱歉　小笨狗：更在乎你快樂

伯恩山「一個月沒見媽媽」　興奮衝刺撒嬌猛聞確認味道

阿嬤雙手舉高奉上紅包寵貓孫　她吐槽：當初最反對養貓的

鏟屎官發燒「被當人體暖爐」　三貓窩身上趁機利用體溫

全村幫你找狗！智慧門鈴變身「AI偵探」　鄰居鏡頭成搜救網

大肌肌猛男健身一半...橘貓「鑽胸口討摸」　他當場融化秒變貓奴

不想動！拉布拉多「溜滑梯式」下沙發　變海豹筋骨超軟Q

狗狗根本動不了！寵物店「籠子太小」　動保處依法開罰

第一次回家過年！小三花「收服舅舅」　躺懷裡睡著擄獲他的心

快訊／空中漏油！豪華商務機「松山飛星國」出事了　緊急迫降高雄

航運業看對等關稅被判違法有利海空貨運　台美貿易協議應重談　

《全明星》徐謀俊同框2正妹姪女！　被讚「神基因」他嘆：開始擔心

廚師涉「刪單」監守自盜　螞蟻搬象1年得手10萬恐坐牢

快訊／叩叩叩財神來敲門了！初五大樂透開獎　獎號一次看

砸5200元掃進22張刮刮樂小賺200元　達人算完驚喊「台彩最贏」

比肥肉還傷肝！醫師點名喝「這杯」是頭號殺手　下肚瞬間累積

詭異衝對向！苗栗台13線女騎士遭撞慘死　肇事駕駛遭判1年8月

斑駁牆面、木地板與咖啡香　老旅社再造帶你重返阿嬤年代的旅行時光

《柯南》最恐怖一集！圖書館殺人「屍體卡電梯上方」　網嚇：童年陰影

寵物動物熱門新聞

嬤奉上紅包寵貓孫　當初最反對養貓

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

貓咪進收容所「緊抱衣服」不放　背後藏主人的愛

拉拉不想動　溜下沙發秒變海豹

日本曾有野生「獅子」存在！

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

貓咪傻眼　記仇鳥每天飛來找牠潑糞

病貓鬧糾紛　動保處：飼主應負責

大肌肌猛男健身一半...橘貓「鑽胸口討摸」

他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

小三花睡舅舅懷裡　初見面就收服

鏟屎官生病發燒　被貓當人體暖爐

寵物店「籠子太小」挨罰4萬

讀者迴響

熱門新聞

嬤奉上紅包寵貓孫　當初最反對養貓

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

貓咪進收容所「緊抱衣服」不放　背後藏主人的愛

拉拉不想動　溜下沙發秒變海豹

日本曾有野生「獅子」存在！

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

貓咪傻眼　記仇鳥每天飛來找牠潑糞

病貓鬧糾紛　動保處：飼主應負責

大肌肌猛男健身一半...橘貓「鑽胸口討摸」

他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

小三花睡舅舅懷裡　初見面就收服

鏟屎官生病發燒　被貓當人體暖爐

寵物店「籠子太小」挨罰4萬

頑皮雪橇犬偷走攝影機　意外拍下犯罪過程

熱門寵物影片

更多
關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

聽爸要去上班貓秒彈起　爬上身阻止：只能陪偶

聽爸要去上班貓秒彈起　爬上身阻止：只能陪偶

招財狗1

招財狗1

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面