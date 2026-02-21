孤兒小猴Panchi遭拖拽尖叫「衝去抱玩偶」　揪心一幕保育員解釋了

WATCH - Heart wrenching scene: Little Punch was bullied again by a bigger monkey, who dragged her harshly across the ground. She cried and ran back to clutch her adoptive mother doll for comfort pic.twitter.com/ZWI56eCgnk — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 19, 2026

記者李依融／綜合報導

日本千葉憲市川市動植物園孤兒小猴Panchi總是抱著紅毛猩猩娃娃，無所依靠的模樣令人心疼，近日網路上一段影片中，Panchi被大猴子在地上拖拽，嚇得牠跑去找猴子娃娃庇護，大家看到這個畫面更是揪心。對此動物園說明，這其實是Panchi融入猴群的必經過程。

▲Panchi總是抓著紅毛猩猩娃娃，當作自己的媽媽尋求安慰。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）



小猴自Panchi（パンチ）2025年7月出生，隨即被母親棄養，在保育員的照顧下慢慢成長，然而沒有親生媽媽照顧的牠，對保育員給牠的紅毛猩猩娃娃非常依賴，到了該重回猴群的時刻，Panchi總是緊緊抱著娃娃找慰藉，一看到飼養員就緊抱不放，像是無所依靠的小寶寶，許多網友看到牠的表現都很不捨，很快地Panchi也成為近日社群媒體上最多人關心的小猴子。

有網友19日參訪時，目睹Panchi遭大猴子在地上拖拽，小小的身體在地上磨擦嚇得牠不斷尖叫，隨即跑去緊緊抱住「紅毛猩猩媽媽」想尋求安慰，網友們看到這一幕超揪心，紛紛質疑小小Panchi回歸猴群的決定。

▲Panchi受到斥責後立刻抱著娃娃的畫面，讓許多人好揪心。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

市川市動植物園猴子保育員隨後發出聲明，文中提到Panchi當時原本想找猴群中另一隻小猴子交流，但對方不想要躲開了，小猴子的媽媽或許認為自己的孩子被欺負，所以對Panchi非常生氣，用行動不准Panchi欺負自己的孩子。保育員指出，其實Panchi融入猴群的過程中，已經有多次被其他猴子斥責的經驗，這是牠融入猴群的必經過程，「影片中Panchi跑去抱玩偶，不過過了一下牠又開始嘗試與其他猴子交流，保育員也觀察到當天下午給食物時，Panchi的狀況與平時並沒有不同。」

保育員說明，決定讓Panchi回到猴群時，便預想到會遇到很多情況，不過根據他們的觀察，並沒有一隻猴子真的攻擊Panchi，「勇敢的Panchi經歷挫折也能很快恢復，希望大家不要覺得保護孩子的猴媽媽壞，也請繼續為Panchi的努力加油打氣。」

Panchi與紅毛猩猩娃娃的深厚羈絆也引起了日本Ikea關注，Ikea送來更多的動物玩偶，希望能陪伴Panchi不孤單，而這隻紅毛猩猩玩偶也隨之爆紅，在許多國家賣到缺貨。

▲日本IKEA送來玩偶大禮包，裡面有超多紅毛猩猩玩偶。（圖／翻攝自市川市役所臉書）

Panchi的一舉一動都受到網友關注，有些影片中能看到，牠被其他大猴子抱在懷中安慰，也有人記錄下Panchi交到新朋友的畫面，大家都希望Panchi能早日融入猴群，默默幫牠加油給牠支持。

▲小小的Panchi努力試圖融入猴群。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

▲有其他大猴子願意幫Panchi理毛。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）