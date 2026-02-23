ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」　市價曝光「每日限量」

在 Threads 查看

記者李依融／綜合報導

網友到台北市立動物園消費滿500元抽刮刮樂，獎項竟抽到「蟑螂標本」，這個故事PO上Threads後引起許多討論，有人說「這不是獎品是懲罰吧」，也有人笑說這根本是整人活動。台北市立動物園說明，這些標本初一至初六每天限量10分，市價499到799元，是極具教育意義的收藏品。

台北市立動物園於農曆春節推出「馬年刮刮樂」活動，初一到初六在園內消費超過500元，就能拿到一張刮刮卡，獎項包括絨毛娃娃、精緻昆蟲樹脂標本、消費抵用券等。有遊客在Threads分享自己刮中「斑馬獎」，興奮拆開禮物後發現是「蟑螂標本」，他笑說「雖然我不怕，但這在台北市路邊隨便抓都有啊」，這份獎品也引起熱烈討論。

動物園刮刮樂抽中蟑螂標本。（圖／台北市立動物園提供）

▲斑馬獎包括各式各樣的昆蟲樹脂標本。（圖／台北市立動物園提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友表示，「那個一隻499耶，我也抽到」、「好消息：中獎了；壞消息：可以丟了」、「而且是大隻的，超有誠意（？」、「這不是獎品，是懲罰吧」、「可以當聖誕交換禮物了！」。

台北市立動物園解釋，斑馬獎的內容包括美洲家蠊（蟑螂）、蟋蟀、龍眼肌、大田鱉等，每份市價約499元到799元，初一到初六每種每天只限量10分，讓民眾能360度無死角觀察昆蟲構造，對於喜愛自然科學的孩子來說，是極具教育意義的收藏品。活動17日開跑至22日已發出超過2000張刮刮樂，園方表示，「青菜蘿蔔各有所好」，數千名參與者中只有個位數遊客因為獎項重複或個人需求而選擇不領取。園方也提醒，第二階段大獎將於2月25日抽出，提醒參與的遊客收好兌獎聯。

動物園刮刮樂抽中蟑螂標本。（圖／台北市立動物園提供）

▲台北市立動物園首次舉辦滿額刮刮樂活動。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 台北市立動物園動物園刮刮樂蟑螂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【說好的不見不散】柯基公園散步不見老朋友...孤零零地四處張望QQ

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」　市價曝光「每日限量」

天冷6貓「集體饋燒」無視空位　奴才笑：完全無法理解

阿嬤包給小狗5000元大紅包　她超吃味：還有稀有紫色鈔票

阿嬤雙手舉高奉上紅包寵貓孫　她吐槽：當初最反對養貓的

鸚鵡踩「人肉站架」洗澡兼搓背！　爸爸陪淋「雞湯」變修行

孤兒小猴Panchi遭拖拽尖叫「衝去抱玩偶」　揪心一幕保育員解釋了

黑柴遇到「年後第一班垃圾車」　興奮「嗷嗚～」等好久了

最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

超巨兔兔遭貓咪「瘋狂騷擾」！　網笑翻：主人太會養了

擋不住你...我就關住我自己！他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三花貓趁媽回家鑽出門縫　翻肚躺地下秒轉頭撒嬌♥

小猴Panchi惹心疼　18年前也有孤兒小猴緊抱拉拉熊變勇敢

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」　市價曝光「每日限量」

黑柴遇到「年後第一班垃圾車」　興奮「嗷嗚～」等好久了

最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

鸚鵡踩「人肉站架」洗澡兼搓背！　爸爸陪淋「雞湯」變修行

阿嬤包給小狗5000元大紅包　她超吃味：還有稀有紫色鈔票

天冷6貓「集體饋燒」無視空位　奴才笑：完全無法理解

有工作、有伴侶30歲後焦慮感卻加劇　研究發現年輕時笑容影響幸福感

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

AcQUA須弘道退團曬「6頁親筆信」　揭不續約原因告白：這不是結束

年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才　91職缺等你來卡位

快訊／南京三民、松山站驚傳攻擊威脅！大批警力進駐查證中

互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

下班、上學通勤時間長很憂鬱　日本研究：超過1小時風險增1.6倍

Gemini音樂生成模型Lyria 3擺脫機器味　優化提示詞差很大

成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」　打造跨專業整合服務

AI造富潮引爆！舊金山房「有錢也買不到」　豪宅被現金客秒殺

寵物動物熱門新聞

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」

天冷6貓集體饋燒　一致無視空位

阿嬤包給狗5000元紅包　她超吃味

嬤奉上紅包寵貓孫　當初最反對養貓

鸚鵡闖浴室一起洗澡　爸認命淋雞湯

小猴Panchi遭拖拽「衝去抱玩偶」

汪遇年後第一班垃圾車　興奮嗷嗚～

最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

媽媽消失一個月　伯恩山飛撲迎接

帶汪奔跑被耶耶撞　車禍現場超萌

讀者迴響

熱門新聞

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」

天冷6貓集體饋燒　一致無視空位

阿嬤包給狗5000元紅包　她超吃味

嬤奉上紅包寵貓孫　當初最反對養貓

鸚鵡闖浴室一起洗澡　爸認命淋雞湯

小猴Panchi遭拖拽「衝去抱玩偶」

汪遇年後第一班垃圾車　興奮嗷嗚～

最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

媽媽消失一個月　伯恩山飛撲迎接

帶汪奔跑被耶耶撞　車禍現場超萌

寵物店「籠子太小」挨罰4萬

熱門寵物影片

更多
水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三花貓趁媽回家鑽出門縫　翻肚躺地下秒轉頭撒嬌♥

三花貓趁媽回家鑽出門縫　翻肚躺地下秒轉頭撒嬌♥

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面