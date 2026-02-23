去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」　市價曝光「每日限量」

記者李依融／綜合報導

網友到台北市立動物園消費滿500元抽刮刮樂，獎項竟抽到「蟑螂標本」，這個故事PO上Threads後引起許多討論，有人說「這不是獎品是懲罰吧」，也有人笑說這根本是整人活動。台北市立動物園說明，這些標本初一至初六每天限量10分，市價499到799元，是極具教育意義的收藏品。

台北市立動物園於農曆春節推出「馬年刮刮樂」活動，初一到初六在園內消費超過500元，就能拿到一張刮刮卡，獎項包括絨毛娃娃、精緻昆蟲樹脂標本、消費抵用券等。有遊客在Threads分享自己刮中「斑馬獎」，興奮拆開禮物後發現是「蟑螂標本」，他笑說「雖然我不怕，但這在台北市路邊隨便抓都有啊」，這份獎品也引起熱烈討論。

▲斑馬獎包括各式各樣的昆蟲樹脂標本。（圖／台北市立動物園提供）



有網友表示，「那個一隻499耶，我也抽到」、「好消息：中獎了；壞消息：可以丟了」、「而且是大隻的，超有誠意（？」、「這不是獎品，是懲罰吧」、「可以當聖誕交換禮物了！」。

台北市立動物園解釋，斑馬獎的內容包括美洲家蠊（蟑螂）、蟋蟀、龍眼肌、大田鱉等，每份市價約499元到799元，初一到初六每種每天只限量10分，讓民眾能360度無死角觀察昆蟲構造，對於喜愛自然科學的孩子來說，是極具教育意義的收藏品。活動17日開跑至22日已發出超過2000張刮刮樂，園方表示，「青菜蘿蔔各有所好」，數千名參與者中只有個位數遊客因為獎項重複或個人需求而選擇不領取。園方也提醒，第二階段大獎將於2月25日抽出，提醒參與的遊客收好兌獎聯。

▲台北市立動物園首次舉辦滿額刮刮樂活動。（圖／台北市立動物園提供）