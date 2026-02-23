小猴Panchi惹心疼　18年前也有孤兒小猴緊抱拉拉熊變勇敢

記者李依融／綜合報導

日本千葉縣市川市動物園孤兒獼猴Panchi（パ ンチ，官方英文名Punch）近來受到國際矚目，牠緊抱著紅毛猩猩玩偶的模樣，令人心疼不捨。事實上該動物園18年前就曾經有人工哺育孤兒獼猴的經驗，當時小母猴Otoeme(オトメ)也是抱著拉拉熊娃娃，努力地加入猴群，如今牠已生兒育女，在大家庭中是「奶奶等級」。

Panchi出生於2025年7月，由於親生媽媽初次生育不知所措而棄養，牠從小就由飼養園人工哺育長大，為了讓Panchi有安全感，飼養員給牠一隻紅毛猩猩玩偶，從此之後Panchi總會緊緊抱住玩偶尋求慰藉。Panchi今年1月起加入猴群，小小的牠很努力跟其他猴子社交，然而有時會「碰壁」，還曾被拍下牠被大猴子托拽而嚇得尖叫，一舉一動都讓關心牠的網友好揪心。

飼養員對此說明，這是Panchi融入猴群的必經過程，根據每日觀察評估，Panchi並沒有真的被敵視或遭遇危險，「而且牠是一隻不屈不撓的勇敢小猴，請大家幫牠加油」。

事實上市川市動物園18年前就有人工哺育孤兒小猴的經驗，2008年猴寶寶Otome出生了，然而牠被親生母親拋棄，儘管臉上有一些擦傷，但牠還是很有活力。飼養員給牠一些毛巾和玩偶，當作媽媽給牠安慰，其中Oteme最喜歡的是一隻拉拉熊，經常爬到玩偶身上緊緊抱著。

到了融入猴群的時刻，飼養員讓Otome帶著拉拉熊循序漸進加入，大約2個月後牠被猴群接受了，還結交了同齡的好朋友Mimi（ミミ）咪咪和Maruko(マルコ)。某個雨天裡Otome的拉拉熊被淋濕了，飼養員暫時收起來並觀察Otome的反應，後來確認Otome已經不再需要向拉拉熊尋求慰藉，這隻從小陪伴到大的拉拉熊就這麼功成身退。

不久後Otome也變成大姊姊，照顧著同樣是孤兒的小猴Ryu（リュウ），有了Otome的陪伴，Ryu更加順利地融入猴群。從那時到現在已經過了18年，如今Otome也生兒育女成為阿嬤等級，網友們得知這個故事後也猜想，「會不會Otome就是其中一隻給Pachi溫暖抱抱的大猴子呢？」。

