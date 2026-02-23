ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

小猴Panchi惹心疼　18年前也有孤兒小猴緊抱拉拉熊變勇敢

記者李依融／綜合報導

日本千葉縣市川市動物園孤兒獼猴Panchi（パ ンチ，官方英文名Punch）近來受到國際矚目，牠緊抱著紅毛猩猩玩偶的模樣，令人心疼不捨。事實上該動物園18年前就曾經有人工哺育孤兒獼猴的經驗，當時小母猴Otoeme(オトメ)也是抱著拉拉熊娃娃，努力地加入猴群，如今牠已生兒育女，在大家庭中是「奶奶等級」。

Panchi出生於2025年7月，由於親生媽媽初次生育不知所措而棄養，牠從小就由飼養園人工哺育長大，為了讓Panchi有安全感，飼養員給牠一隻紅毛猩猩玩偶，從此之後Panchi總會緊緊抱住玩偶尋求慰藉。Panchi今年1月起加入猴群，小小的牠很努力跟其他猴子社交，然而有時會「碰壁」，還曾被拍下牠被大猴子托拽而嚇得尖叫，一舉一動都讓關心牠的網友好揪心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

飼養員對此說明，這是Panchi融入猴群的必經過程，根據每日觀察評估，Panchi並沒有真的被敵視或遭遇危險，「而且牠是一隻不屈不撓的勇敢小猴，請大家幫牠加油」。

小猴Panchi、Otome。(圖／翻攝自ichikawa_zoo)

▲18年前同樣被親生媽媽棄養的猴寶寶Otome。(圖／翻攝自ichikawa_zoo)

事實上市川市動物園18年前就有人工哺育孤兒小猴的經驗，2008年猴寶寶Otome出生了，然而牠被親生母親拋棄，儘管臉上有一些擦傷，但牠還是很有活力。飼養員給牠一些毛巾和玩偶，當作媽媽給牠安慰，其中Oteme最喜歡的是一隻拉拉熊，經常爬到玩偶身上緊緊抱著。

到了融入猴群的時刻，飼養員讓Otome帶著拉拉熊循序漸進加入，大約2個月後牠被猴群接受了，還結交了同齡的好朋友Mimi（ミミ）咪咪和Maruko(マルコ)。某個雨天裡Otome的拉拉熊被淋濕了，飼養員暫時收起來並觀察Otome的反應，後來確認Otome已經不再需要向拉拉熊尋求慰藉，這隻從小陪伴到大的拉拉熊就這麼功成身退。

小猴Panchi、Otome。(圖／翻攝自ichikawa_zoo)

▲Otome以前最喜歡一隻拉拉熊玩偶。(圖／翻攝自ichikawa_zoo)

小猴Panchi、Otome。(圖／翻攝自ichikawa_zoo)

▲Otome同樣帶著拉拉熊努力融入猴群。(圖／翻攝自ichikawa_zoo)

不久後Otome也變成大姊姊，照顧著同樣是孤兒的小猴Ryu（リュウ），有了Otome的陪伴，Ryu更加順利地融入猴群。從那時到現在已經過了18年，如今Otome也生兒育女成為阿嬤等級，網友們得知這個故事後也猜想，「會不會Otome就是其中一隻給Pachi溫暖抱抱的大猴子呢？」。

小猴Panchi、Otome。(圖／翻攝自ichikawa_zoo)

▲小Panchi正在努力融入猴子大家庭，也有不少猴子願意對牠示好。(圖／翻攝自ichikawa_zoo)

關鍵字： Panchi市川市動物園猴子Panchi

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【偶也想玩...】看寶寶玩紙箱遊戲　貪玩柴犬也想體驗XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」　市價曝光「每日限量」

天冷6貓「集體饋燒」無視空位　奴才笑：完全無法理解

阿嬤包給小狗5000元大紅包　她超吃味：還有稀有紫色鈔票

阿嬤雙手舉高奉上紅包寵貓孫　她吐槽：當初最反對養貓的

鸚鵡踩「人肉站架」洗澡兼搓背！　爸爸陪淋「雞湯」變修行

孤兒小猴Panchi遭拖拽尖叫「衝去抱玩偶」　揪心一幕保育員解釋了

黑柴遇到「年後第一班垃圾車」　興奮「嗷嗚～」等好久了

最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

超巨兔兔遭貓咪「瘋狂騷擾」！　網笑翻：主人太會養了

擋不住你...我就關住我自己！他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三花貓趁媽回家鑽出門縫　翻肚躺地下秒轉頭撒嬌♥

小猴Panchi惹心疼　18年前也有孤兒小猴緊抱拉拉熊變勇敢

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」　市價曝光「每日限量」

黑柴遇到「年後第一班垃圾車」　興奮「嗷嗚～」等好久了

最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

鸚鵡踩「人肉站架」洗澡兼搓背！　爸爸陪淋「雞湯」變修行

阿嬤包給小狗5000元大紅包　她超吃味：還有稀有紫色鈔票

天冷6貓「集體饋燒」無視空位　奴才笑：完全無法理解

有工作、有伴侶30歲後焦慮感卻加劇　研究發現年輕時笑容影響幸福感

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

AcQUA須弘道退團曬「6頁親筆信」　揭不續約原因告白：這不是結束

年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才　91職缺等你來卡位

快訊／南京三民、松山站驚傳攻擊威脅！大批警力進駐查證中

互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

下班、上學通勤時間長很憂鬱　日本研究：超過1小時風險增1.6倍

Gemini音樂生成模型Lyria 3擺脫機器味　優化提示詞差很大

成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」　打造跨專業整合服務

AI造富潮引爆！舊金山房「有錢也買不到」　豪宅被現金客秒殺

寵物動物熱門新聞

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」

天冷6貓集體饋燒　一致無視空位

阿嬤包給狗5000元紅包　她超吃味

嬤奉上紅包寵貓孫　當初最反對養貓

鸚鵡闖浴室一起洗澡　爸認命淋雞湯

小猴Panchi遭拖拽「衝去抱玩偶」

汪遇年後第一班垃圾車　興奮嗷嗚～

最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

媽媽消失一個月　伯恩山飛撲迎接

帶汪奔跑被耶耶撞　車禍現場超萌

讀者迴響

熱門新聞

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」

天冷6貓集體饋燒　一致無視空位

阿嬤包給狗5000元紅包　她超吃味

嬤奉上紅包寵貓孫　當初最反對養貓

鸚鵡闖浴室一起洗澡　爸認命淋雞湯

小猴Panchi遭拖拽「衝去抱玩偶」

汪遇年後第一班垃圾車　興奮嗷嗚～

最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

媽媽消失一個月　伯恩山飛撲迎接

帶汪奔跑被耶耶撞　車禍現場超萌

寵物店「籠子太小」挨罰4萬

熱門寵物影片

更多
水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三花貓趁媽回家鑽出門縫　翻肚躺地下秒轉頭撒嬌♥

三花貓趁媽回家鑽出門縫　翻肚躺地下秒轉頭撒嬌♥

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面