屏東縣「11隻小虎鯨」集體擱淺！　4隻死亡其餘搶救中

▲24早上7點，屏東車城海口海灘上出現了11隻擱淺的小虎鯨。（圖／翻攝自Facebook／潘芳泉-泉力以赴）

記者賈沐蓉／綜合報導

今日（24日）早上，屏東車城海口海灘上出現了11隻擱淺的小虎鯨，全部癱軟在沿岸沙地上無法活動。其中4隻在發現時已無生命跡象，其餘的7隻目前正由屏東縣政府農業處、海巡署、海委會、成功大學海洋生物及鯨豚研究中心展開救援。

▲擱淺的小虎鯨們。（圖／翻攝自Facebook／潘芳泉-泉力以赴）

與時間搶命

早上7點左右，民眾在海灘上發現小虎鯨群，海巡署及屏東縣政府人員立刻投入救援，在沙地上挖出臨時人工池避免他們的胸鰭受壓，附近許多民眾也自發加入幫忙，持續為存活的小虎鯨潑水保持身體濕潤，防止牠們在救援期間脫水死亡。成功大學海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文獲報後，也第一時間派遣專業團隊南下，並與現場持續保持聯繫。

▲正在救援的海巡署及屏東縣政府人員，也有民眾自發來幫忙。（圖／翻攝自Facebook／潘芳泉-泉力以赴）

疑似鯨豚集體迷航

王浩文主任推測，小虎鯨們可能是遭到大型魚群追趕，或是帶頭的領導鯨迷航，才導致整群誤闖淺灘區。目前現場已由及鯨豚研究中心接手繼續搶救行動。

▲目前現場已由鯨豚研究中心的團隊接手。（圖／翻攝自Facebook／潘芳泉-泉力以赴）