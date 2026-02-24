玻璃窗目擊員工「狠掐吉娃娃」長達10秒　遭控業者：經查證已開除

▲網友拍下毛孩縮在角落的畫面。（圖／翻攝自Threads／@wei_chen1000106）



實習記者陳安榆／綜合報導

春節期間有網友在Threads發文爆料，宜蘭一間寵物店疑似發生虐狗事件，指稱看見店員掐住一隻2個月大吉娃娃脖子長達約10秒才放手，引發熱議。店家查證後回應已開除涉事員工，並將狗狗送醫檢查。宜蘭縣動植物防疫所到場稽查後確認犬隻無受傷，目前毛孩已另覓新家。

發文民眾表示，大年初四晚間與友人進店看狗，原本對一隻貴賓犬相當有好感，但發現店員靠近時，原先熱情的狗隻突然退到角落，那時還和友人偷偷開玩笑說「狗狗是不是被店員欺負過怎麼這麼害怕」。沒想到剛離開店面，就目擊另一名店員掐住吉娃娃脖子，直到牠嘴巴張開完全動彈不得才放手，畫面令人錯愕。

無畫面佐證引熱議 業者回應已開除涉事員工

由於事發突然，當事人未能錄下畫面，僅能透過貼文揭露經過，因此並沒有錄下虐待瞬間。本想著在遠處等待有沒有機會報案，但因營業時間結束未能進一步蒐證，最終未能取得相關畫面。貼文曝光後引發網友議論，瀏覽次數超過81萬次，有人質疑缺乏影像證據，也有人指稱該店過去似乎曾發生爭議。

▲業者回應，點圖放大。（圖／翻攝自當事寵物店業者粉專）



業者事後在臉書發布公開聲明表示，查證後已立即開除該名員工，並完成離職手續。該分店主管指出，該員先前曾因用力拍門窗遭口頭警告，不過並沒有發生這種肢體上的事情。此次事件發生後當即決定終止聘僱，同時承諾會以此為戒，未來將加強員工訓練與管理。

▲業者回應先前該員曾被口頭警告。（圖／翻攝自當事寵物店業者粉專）



宜蘭縣動植物防疫所人員獲報後到場告誡，店家已經把這隻吉娃娃送往動物醫院檢查，結果顯示沒有受傷。根據《動物保護法》指出，若使動物受傷，依據意外及受傷程度有不同罰則，罰鍰大約在3000元至7萬5000元之間。提醒當事寵物店業者有保護動物不被騷擾或傷害的義務，如果沒有改善將開罰3000元至1萬5000元。