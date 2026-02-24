ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
懷孕愛貓與寵物雞接連失蹤　夫妻設陷阱追凶意外捉「巨大美洲獅」

▲▼美洲獅,山獅,cougar。（圖／達志影像／示意圖）

▲夫妻自家設陷阱，竟抓到美洲獅。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一戶人家發現自家雞舍所養的雞和4隻貓近來都突然消失，其中一隻寵物貓還已經懷孕，懷疑是郊狼闖進屋舍中把寵物抓走所以設下陷阱，結果竟然捕獲到一隻美洲獅。

寵物接連消失　夫妻設陷阱驚見美洲獅

這對居住在聖地牙哥郡福爾布魯克區(Fallbrook)的夫妻，近來發現家中飼養的多隻家畜與寵物接連消失，其中包含一隻已經懷孕的寵物貓，讓他們非常傷心，決定要抓到殺害心愛寵物的凶手。

女屋主埃爾南德斯(Sonia Hernandez)表示，「雞舍的屋頂上出現一個大洞，雞全都不見了，現場到處都是羽毛」，岳父懷疑事件可能是郊狼所為，所以設置了一個籠式陷阱，沒想到竟然捕到美洲獅。

美洲獅抓到立刻被野放　屋主氣炸

畫面中可看到，一隻美洲獅平靜地被關在鐵籠裡面，嚇得這家人趕緊報警。埃爾南德斯表示，全家人都被這隻美洲獅的大小和體型給嚇到，他們原本以為野生動物官員到場後會將美洲獅帶走，然而卻直接在當地放生。

野生動物官員解釋，根據加州法律規定，任何被私人陷阱捕獲的野生動物，都必須在被捕獲的原區域野放。埃爾南德斯表示，「因為我們家中有3名年幼孩子和寵物，所以我們對此很不滿意」，擔心過一段時間後，住家可能會再發生同樣事件。

