橘貓暴力守門「不讓爸爸離開上班」　超萌抗議網全挺：趕快請假

國外一名男子分享，早上他打算出門前往上班時，沒想到所養橘貓竟然堅定擋在門口，只要他伸出想要觸碰門把，小貓就會把他的手打掉，無論他怎麼嘗試就是無法成功，影片獲得680多萬爆紅。

不准去上班 橘貓「暴力擋門」阻止

男子布蘭登(Brandon)在TikTok上分享，家中橘貓賽巴斯蒂安(Sebastian)每天早上都上演「不讓爸爸去上班」的戲碼，而且阻止他的方式非常暴力，讓他十分無奈。

影片中可看到，賽巴斯蒂安一看到主人手上拿著鑰匙便立刻守在門前，每當主人碰觸門把，嬌小的牠就會立刻飛撲、伸出貓爪阻止，眼見攻擊沒用，還試圖改用撒嬌攻勢，不斷喵喵叫，似乎在向主人抗議「不准你離開我去上班」。

貓的世界只有你 網勸再養一隻

影片曝光後，大量網友不但不同情布蘭登，反而紛紛留言為賽巴斯蒂安說話，「兄弟，你的貓剛剛可能救了你逃離2場車禍和被1棵倒下的樹砸到」、「把這支影片傳給老闆，說你要請假」、「你有朋友和家人，可是這隻貓的世界只有你」、「帶牠一起去上班」。

還有許多網友分享，自家貓咪也會出現類似行為，「每當我出門時，我的貓會把自己塞在鞋子中，讓我不能穿鞋」、「我的貓也會」。另外有許多網友建議，或許賽巴斯蒂安是覺得自己在家很寂寞，建議可以再養一隻貓咪陪伴。