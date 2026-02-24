ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

對孔雀表演「人類版開屏」　本尊問號臉不禮解但尊重

▲網友跟太太去觀光農場玩，結果她對著白孔雀大跳求偶舞。（圖／Threads@rockrose_1212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

人類版開屏登場　本尊滿臉問號

網友元元與妻子在嘉義一家觀光農場遊玩，參觀鳥園時太太突發奇想，現場大跳「開屏舞」給裡面的白孔雀看。雖然成功引起孔雀本尊的注意，但牠的眼神滿是不解與困惑，似乎在思考這個人類到底在搞什麼飛機。

。（圖／Threads@rockrose_1212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲欣賞舞蹈的白孔雀一臉問號。（圖／Threads@rockrose_1212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

看到最後懷疑鳥生

網友的太太站在步道上，雙手張開賣力揮舞、還時不時左右擺動身體，對圍欄裡的白孔雀模仿開屏時的動作。然而本尊卻是一臉「孔雀問號」，彷彿正在懷疑自己到底看了些什麼，後來乾脆低下頭思考鳥生。該名網友後來笑說，「唯一被吸引到的只有我一個」，並聲明自己絕對不是被老婆強迫，是真心誠意的這麼認為！

。（圖／Threads@rockrose_1212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白孔雀：這人怎麼怪怪。（圖／Threads@rockrose_1212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

影片分享至Threads後，許多網友都被人類浮誇的表演與孔雀一臉懷疑的反差逗樂，｢這行為是驚孔」、「孔雀：這人誰放進來的」、「牠在想你這個母的不要湊熱鬧」，甚至吸引到農場官方親自回應「我們的孔雀工讀還有缺人，要應徵嗎？」。

關鍵字： 嘉義白孔雀開屏舞農場趣事網友分享

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

屏東縣「11隻小虎鯨」集體擱淺！　4隻死亡其餘搶救中

不想動！拉布拉多「溜滑梯式」下沙發　變海豹筋骨超軟Q

第一次回家過年！小三花「收服舅舅」　躺懷裡睡著擄獲他的心

動物園遊客「亂丟橘子」餵猩猩！　被警告還假裝沒聽見

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

除夕拜天公「帶小貓合掌」　牠厭世臉參加：拜完最好給我加菜

帶阿金奔跑遇「最可愛車禍」　肇事耶耶呆萌燦笑超無辜

台北汪回雲林過年　「不用牽繩」院子裡自由跑跑嗨翻

比熊剃腳毛變「邪惡羊咩咩」　清潔方便出門回頭率滿分

黑柴遇到「年後第一班垃圾車」　興奮「嗷嗚～」等好久了

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

對孔雀表演「人類版開屏」　本尊問號臉不禮解但尊重

橘貓暴力守門「不讓爸爸離開上班」　超萌抗議網全挺：趕快請假

懷孕愛貓與寵物雞接連失蹤　夫妻設陷阱追凶意外捉「巨大美洲獅」

玻璃窗目擊員工「狠掐吉娃娃」長達10秒　遭控業者：經查證已開除

屏東縣「11隻小虎鯨」集體擱淺！　4隻死亡其餘搶救中

穩定汪突反常「緊跟女主人狂戳胸」　女律師就醫意外發現罹癌

小猴Panchi惹心疼　18年前也有孤兒小猴緊抱拉拉熊變勇敢

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」　市價曝光「每日限量」

黑柴遇到「年後第一班垃圾車」　興奮「嗷嗚～」等好久了

老牌大廠發重訊！宣布現金減資25%　每股退還股東2.5元

青島港引入20種機器人負責春節值班　無人船自主靠港裝卸

AI太熱門　智慧眼鏡、錄音器集資破5千萬奪年度前二強

中職37年賽程出爐！臺北大巨蛋排58場、亞太棒球場也加入

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

公司尾牙伴舞竟是女星！　員工眼尖認出秒掀暴動

林志傑引退後下一步曝光　許晉哲公開招募：打世壯運

科學新突破！科學家研發毛髮製成牙膏幫助琺瑯質自我修復

全炫茂《天機試煉場》失言道歉！　引用「低俗詞」惹怒警察協會

趙露思帶貨力有多強？瀕危品牌「半年賺30億」被救活　1個月業績98%↑

寵物動物熱門新聞

汪遇年後第一班垃圾車　興奮嗷嗚～

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」

屏東小虎鯨集體擱淺　4隻已死亡

Panchi抱娃娃惹心疼　18年前故事重演

小猴Panchi遭拖拽「衝去抱玩偶」

阿嬤包給狗5000元紅包　她超吃味

天冷6貓集體饋燒　一致無視空位

狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

鸚鵡闖浴室一起洗澡　爸認命淋雞湯

廟裡虎爺顯靈啦　橫樑上閉眼端坐

寵物店遭控虐狗　經查證後已開除

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

讀者迴響

熱門新聞

汪遇年後第一班垃圾車　興奮嗷嗚～

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」

屏東小虎鯨集體擱淺　4隻已死亡

Panchi抱娃娃惹心疼　18年前故事重演

小猴Panchi遭拖拽「衝去抱玩偶」

阿嬤包給狗5000元紅包　她超吃味

天冷6貓集體饋燒　一致無視空位

狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

鸚鵡闖浴室一起洗澡　爸認命淋雞湯

廟裡虎爺顯靈啦　橫樑上閉眼端坐

寵物店遭控虐狗　經查證後已開除

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

土撥鼠挖洞　被狗狗狂騷擾屁股

熱門寵物影片

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面