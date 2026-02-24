對孔雀表演「人類版開屏」　本尊問號臉不禮解但尊重

▲網友跟太太去觀光農場玩，結果她對著白孔雀大跳求偶舞。（圖／Threads@rockrose_1212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

人類版開屏登場 本尊滿臉問號

網友元元與妻子在嘉義一家觀光農場遊玩，參觀鳥園時太太突發奇想，現場大跳「開屏舞」給裡面的白孔雀看。雖然成功引起孔雀本尊的注意，但牠的眼神滿是不解與困惑，似乎在思考這個人類到底在搞什麼飛機。

▲欣賞舞蹈的白孔雀一臉問號。（圖／Threads@rockrose_1212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

看到最後懷疑鳥生

網友的太太站在步道上，雙手張開賣力揮舞、還時不時左右擺動身體，對圍欄裡的白孔雀模仿開屏時的動作。然而本尊卻是一臉「孔雀問號」，彷彿正在懷疑自己到底看了些什麼，後來乾脆低下頭思考鳥生。該名網友後來笑說，「唯一被吸引到的只有我一個」，並聲明自己絕對不是被老婆強迫，是真心誠意的這麼認為！

▲白孔雀：這人怎麼怪怪。（圖／Threads@rockrose_1212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

影片分享至Threads後，許多網友都被人類浮誇的表演與孔雀一臉懷疑的反差逗樂，｢這行為是驚孔」、「孔雀：這人誰放進來的」、「牠在想你這個母的不要湊熱鬧」，甚至吸引到農場官方親自回應「我們的孔雀工讀還有缺人，要應徵嗎？」。