帶狐狸回家「橘貓問號」　隔超遠監視：你是什麼生物！

▲網友帶狐狸回家過年，結果橘貓看起來滿臉震驚。（圖／IG、Threads＠bagel_foxlife提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

新年期間，10個月的白金色赤狐「貝果」首次跟飼主回阿嬤家。結果叔叔養的橘貓「小橘子」第一次看見狐狸，瞬間變成「傻眼貓咪」，眼睛瞪大進入警戒模式，離外出籠超遠緊盯著貝果不放，滿臉懷疑彷彿在思考牠到底是哪種生物。

▲橘貓超警戒，貝果倒是很chill。（圖／IG、Threads＠bagel_foxlife提供）

與貓咪保持距離 是和平共處的好默契

貝果爸與《ETtoday寵物雲》分享，貝果曾經在寵物醫院見過貓，對喵星人不排斥但也沒特別好奇。這次他跟叔叔一起帶毛孩回鄉拜年，才跟橘橘有碰面的機會，雙方都默契維持著「社交距離」彼此不互相靠近。飼主則補充，自己全程都在旁邊陪貝果，牠在陌生環境不會隨便亂跑，身上也有牽繩防護，貓咪多看幾眼後也自行撤退，「不用擔心，牠們沒有戰爭」。

▲貝果今年才10個月大，還是隻可愛小妹妹。（圖／IG、Threads＠bagel_foxlife提供）

▲雖然很可愛，但因為飼養難度太高貝果爸還是不推薦。（圖／IG、Threads＠bagel_foxlife提供）

▲貝果：你好呀～（圖／IG、Threads＠bagel_foxlife提供）

▲當事橘貓本尊，剛看見貝果時一直想揍牠。（圖／IG@1caatt1提供）

毛小孩也有紅包

過年期間的貝果也拿到了家人給的專屬紅包，還先很有禮貌的等了一下才拿走，但發現不是肉肉立刻興趣歸零，讓它孤單的躺在地板上。許多網友也笑說貓咪看貝果的眼神，完全就是貨真價實在「狐疑」，「貓貓：J洗蝦秘」、「牠毛都立起來了，備戰狀態」、「超好笑眼睛瞪超大」。

▲是叔叔最愛的小貓咪。（圖／IG@1caatt1提供）

▲後來拿壓歲錢的貝果。（圖／IG、Threads＠bagel_foxlife提供）