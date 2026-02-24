世界百大入侵種「海蟾蜍」有夠毒　草屯社區實地移除大作戰

▲海蟾蜍體型大於成人手掌且具毒性。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

自110年首次在草屯鎮現蹤的海蟾蜍，現為世界百大入侵種之一，體型大於成人手掌且具毒性；林業保育署南投分署指出，與該鎮御史社區合作近5年，積極向周遭社區與校園進行宣導，藉此讓更多民眾加入移除活動，而早期的發現與處理也在海蟾蜍的族群抑制上發揮關鍵作用。

南投分署表示，外來入侵種往往因適應力強、繁殖迅速及體型大等優勢，常對生態系統與社會經濟造成重大危害，如動物誤食海蟾蜍會導致死亡、威脅生態及人畜安全；御史社區擅長結合多元的媒材與傳統文化，協助推動外來入侵種議題在社區與學校間的交流與教育，過去已曾利用繪本製作及歌仔戲演出等具像化方式，讓學童及大眾更容易了解海蟾蜍的外觀特徵（體型比原生種黑眶蟾蜍及盤古蟾蜍大上許多、綠色虹膜也與兩者不同，耳後腺係呈三角型而非長條型）及對本土環境的危害，藉此吸引更多民眾參與行動。

▲▼海蟾蜍辨識特徵包括後腺係呈三角型而非長條型，以及眼睛虹膜呈現綠色。

林業及自然保育署為強化棲地與生態系統的連結，於107年起推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，希望由原有的中央山脈保育廊道為核心，透過溪流與河川作為血脈，向外延伸串連淺山、農田及海洋等生態系，促進國土生物多樣性的穩定，並提升生態系統的服務與功能；另「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」將「30X30」（在2030年前，保育全球30%的陸域及水域多樣性）列為全球的生物多樣性保育行動目標，除仰賴政府單位的努力，尚需專家學者、原住民族、在地社區、團體及企業等多方利害關係人一同合作，攜手實現生物多樣性保育願景。

▲▼社區上課、實地移除大量海蟾蜍。

南投分署強調，如同御史社區的行動結合人力監測與環境教育的宣導，不僅對於海蟾蜍的族群抑制有亟大效益，更因地處既有的保護區域外，恰好也填補綠色網絡的縫隙，提升區域內整體生態系統的穩定與連結，是「國土生態保育綠色網絡」與「30X30」策略精神的具體展現。