3歲童家門口遇郊狼「一路追殺」　驚恐尖叫奔向媽驚險畫面曝光

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名3歲男童在自家門前竟然遇到一隻郊狼，嚇得他發出驚恐叫聲，趕緊朝媽媽的方向奔跑，然而郊狼卻沒有放過他，一路跟在後面追殺，驚險畫面全被民宅監視器拍下。

郊狼闖進民宅 幼童驚險奔逃

事件23日下午發生在帕薩迪納(Pasadena)一處民宅，監視器拍到，3歲男童薩爾沃(Salvo Bessemer)離開家門後，走在媽媽前方正要前往他們的汽車，然而一隻郊狼突然出現跟著他。

畫面中可看到，當時人在自家車道上的薩爾沃，發現郊狼後立即轉身想跑回媽媽身邊，然而郊狼卻一路追著他，嚇得他發出驚恐尖叫聲。

男童遭郊狼追殺 爸媽嚇瘋

薩爾沃的母親表示，「當時我突然聽到一陣叫聲，發現兒子跑了回來，他抓住我的腿拼命大叫，然後我看到一隻很大的郊狼」。幸好薩爾沃及時逃回屋中，郊狼沒多久就自行離開。

薩爾沃的父親接到通知時也受到了不小的驚嚇，「妻子當時傳訊息給我，說兒子剛才被郊狼追，我心裡想說怎麼可能，後來看到監視器畫面真是嚇壞了」，以前雖然也曾在家附近看過郊狼，但郊狼從來沒有這麼靠近過。

野生動物專家表示，由於近來是郊狼繁殖季節，所以牠們會比以往更常在外面活動，提醒家長要顧好家中寵物與幼童。