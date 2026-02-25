ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

3歲童家門口遇郊狼「一路追殺」　驚恐尖叫奔向媽驚險畫面曝光

▲▼郊狼,coyote。（圖／示意圖／達志影像）

▲男童家門口遭郊狼追殺。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名3歲男童在自家門前竟然遇到一隻郊狼，嚇得他發出驚恐叫聲，趕緊朝媽媽的方向奔跑，然而郊狼卻沒有放過他，一路跟在後面追殺，驚險畫面全被民宅監視器拍下。

郊狼闖進民宅　幼童驚險奔逃

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件23日下午發生在帕薩迪納(Pasadena)一處民宅，監視器拍到，3歲男童薩爾沃(Salvo Bessemer)離開家門後，走在媽媽前方正要前往他們的汽車，然而一隻郊狼突然出現跟著他。

畫面中可看到，當時人在自家車道上的薩爾沃，發現郊狼後立即轉身想跑回媽媽身邊，然而郊狼卻一路追著他，嚇得他發出驚恐尖叫聲。

男童遭郊狼追殺　爸媽嚇瘋

薩爾沃的母親表示，「當時我突然聽到一陣叫聲，發現兒子跑了回來，他抓住我的腿拼命大叫，然後我看到一隻很大的郊狼」。幸好薩爾沃及時逃回屋中，郊狼沒多久就自行離開。

薩爾沃的父親接到通知時也受到了不小的驚嚇，「妻子當時傳訊息給我，說兒子剛才被郊狼追，我心裡想說怎麼可能，後來看到監視器畫面真是嚇壞了」，以前雖然也曾在家附近看過郊狼，但郊狼從來沒有這麼靠近過。

野生動物專家表示，由於近來是郊狼繁殖季節，所以牠們會比以往更常在外面活動，提醒家長要顧好家中寵物與幼童。

關鍵字： 郊狼加州男童PasadenaSalvo Bessemer北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

80歲男掏霰彈槍射殺失智妻　冷血吐心聲：寧願坐牢也不想再照顧

女把「黃金貴賓拴行李秤」自己登機　2歲犬收容所苦等10天結局曝

懷孕愛貓與寵物雞接連失蹤　夫妻設陷阱追凶意外捉「巨大美洲獅」

橘貓暴力守門「不讓爸爸離開上班」　超萌抗議網全挺：趕快請假

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

娶到植物控老婆「住家變森林」　男分享結婚前後驚人對比照爆紅

不靠爸媽自己存　正妹水電工「21歲擁有2間房」超狂買房術曝光

橘貓暴力守門「不讓爸爸離開上班」　超萌抗議網全挺：趕快請假

世界百大入侵種「海蟾蜍」有夠毒　草屯社區實地移除大作戰

小猴Panchi惹心疼　18年前也有孤兒小猴緊抱拉拉熊變勇敢

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

11小虎鯨擱淺車城！疑遭大魚追趕誤闖海口沙灘　4隻體力不支死亡

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

三花貓趁媽回家鑽出門縫　翻肚躺地下秒轉頭撒嬌♥

回家囉！7隻擱淺小虎鯨「全數野放」　確認穩定重返大海

3歲童家門口遇郊狼「一路追殺」　驚恐尖叫奔向媽驚險畫面曝光

世界百大入侵種「海蟾蜍」有夠毒　草屯社區實地移除大作戰

對孔雀表演「人類版開屏」　本尊問號臉不禮解但尊重

橘貓暴力守門「不讓爸爸離開上班」　超萌抗議網全挺：趕快請假

懷孕愛貓與寵物雞接連失蹤　夫妻設陷阱追凶意外捉「巨大美洲獅」

玻璃窗目擊員工「狠掐吉娃娃」長達10秒　遭控業者：經查證已開除

屏東縣「11隻小虎鯨」集體擱淺！　4隻死亡其餘搶救中

穩定汪突反常「緊跟女主人狂戳胸」　女律師就醫意外發現罹癌

場均15.5分不夠！台鋼獵鷹與雙能衛多比分道揚鑣

過年完「同事1舉動」是離職前兆　過來人秒懂：真的血流成河

預算卡關772萬TPASS 2.0回饋金發不出　7.2萬人受影響

不滿逼考試！21歲男槍殺商人父「屍體塞油桶」　在妹妹面前分屍

「年輕」雪豹闖市區倉庫疑覓食誤入　麻醉後轉移青海野生動物保育中心

約會新趨勢「透明化交友」！拒絕曖昧與情緒內耗　第一次約會就直說想要什麼

經濟困難健保費分期繳納可APP「線上申辦」　近3年累積5萬人次

連種豬都罕見死了！148隻豬染非洲豬瘟亡　父子傳訊：最近不順

卓榮泰稱李貞秀「李女士」　黃國昌：快跟賴清德一樣自居太上皇

簡廷芮尪過年「主動約王品澔打球」　他鬆口私下關係…真實互動曝

寵物動物熱門新聞

橘貓暴力守門　不讓爸爸離開上班

世界百大入侵種「海蟾蜍」有夠毒

Panchi抱娃娃惹心疼　18年前故事重演

天冷6貓集體饋燒　一致無視空位

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」

寵物店遭控虐狗　經查證後已開除

汪遇年後第一班垃圾車　興奮嗷嗚～

逛鳥園表演人類開屏　孔雀超問號

他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

懷孕貓與寵物雞失蹤　夫妻意外捉到美洲獅

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

小猴Panchi遭拖拽「衝去抱玩偶」

屏東小虎鯨集體擱淺　4隻已死亡

讀者迴響

熱門新聞

橘貓暴力守門　不讓爸爸離開上班

世界百大入侵種「海蟾蜍」有夠毒

Panchi抱娃娃惹心疼　18年前故事重演

天冷6貓集體饋燒　一致無視空位

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」

寵物店遭控虐狗　經查證後已開除

汪遇年後第一班垃圾車　興奮嗷嗚～

逛鳥園表演人類開屏　孔雀超問號

他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

懷孕貓與寵物雞失蹤　夫妻意外捉到美洲獅

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

小猴Panchi遭拖拽「衝去抱玩偶」

屏東小虎鯨集體擱淺　4隻已死亡

3歲童家門口遇郊狼追殺　驚恐逃跑畫面曝

熱門寵物影片

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

11小虎鯨擱淺車城！疑遭大魚追趕誤闖海口沙灘　4隻體力不支死亡

11小虎鯨擱淺車城！疑遭大魚追趕誤闖海口沙灘　4隻體力不支死亡

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

三花貓趁媽回家鑽出門縫　翻肚躺地下秒轉頭撒嬌♥

三花貓趁媽回家鑽出門縫　翻肚躺地下秒轉頭撒嬌♥

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面