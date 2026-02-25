回家囉！7隻擱淺小虎鯨「全數野放」　確認穩定重返大海

▲7隻在擱淺中存活的小虎鯨，於當天已全數完成野放。（圖／翻攝自Threads／國立海洋生物博物館／@nmmba_tw）

記者賈沐蓉／綜合報導

24日早上，11隻小虎鯨於屏東車城海口海灘擱淺，其中7隻存活的個體於當天下午順利重新回到大海。事前經過獸醫師、鯨豚研究中心的檢查，確認牠們的生理狀況都還算穩定，最後在多方單位的接力運送下，將牠們帶到外海進行野放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲正在救援小虎鯨的海巡人員。（圖／翻攝自Facebook／周春米）



事前檢查確認身體狀況

成大海洋生物暨鯨豚研究中心發文表示，在現場保定人員的協助下，獸醫師們與工作團隊對小虎鯨逐隻進行體態評估、呼吸與心跳監測，並完成抽血檢查。其中2隻為求謹慎又再次進行抽血，最終小虎鯨全數適合重返大海，由於當天海況良好，當天下午就在海巡署、鯨豚協會、屏東縣政府、海生館與志工的多方接力下，將小虎鯨運送到港邊前往外海。

▲藉由吊車將小虎鯨們送上船，再行駛到外海野放。（圖／翻攝自Threads／國立海洋生物博物館／@nmmba_tw）

7隻順利重返大海

最後，7隻小虎鯨被安置在船上的充氣水池或厚的底層軟墊，往外海航行約5海浬的後順利完成野放。其餘4隻死亡的個體，目前已經運回鯨豚研究中心保存，明日一早將進行解剖與病理採樣，以釐清造成小虎鯨身體不適、進而導致擱淺與死亡的可能原因。

▲死亡的4隻之後會由鯨豚研究中心解剖。（圖／翻攝自Facebook／潘芳泉-泉力以赴）