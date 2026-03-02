ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
玉山監測揭開森林奧秘　山神獸「白色聖鹿」入鏡寫下珍貴紀錄

▲玉山監測揭開森林奧秘　山神獸「白色聖鹿」入鏡寫下珍貴紀錄。（圖／玉山國家公園提供）

▲傳說中的「白色聖鹿」其實是白化的水鹿。（圖／玉山國家公園提供）

實習記者陳安榆／綜合報導

玉山國家公園自2025年3月起至年末，以網格取樣的方式選定園區內10處棲地，並累積超過44,000小時監測時數。特別的是捕捉到有著山神獸之稱的「白色聖鹿」，目前已記錄到30種野生動物，其中有25種臺灣特有(亞)種，屬於保育類共有15種。珍貴紀錄得之不易，同時需要社會大眾的自律，共同維護棲地品質。

▲玉山監測揭開森林奧秘　山神獸「白色聖鹿」入鏡寫下珍貴紀錄。（圖／玉山國家公園提供）

▲在海拔2,600公尺處記錄到麝香貓活動的畫面。（圖／玉山國家公園提供）

玉管處從去年開始正式加入「全國野生動物長期監測系統」，在園區內的關鍵棲地設置10處紅外線相機，涵蓋了不同海拔高度、棲地類型及遊憩壓力情境。透過標準化樣點設置與影像管理流程，建立長期且穩定的監測機制，讓這些野生動物族群變化的畫面不再只是登山者口耳相傳的驚鴻一瞥，而是以科學數據作為政策擬定、經營管理與保育教育的基礎。

除了長期監測精準管理　山友也務必遵守無痕山林準則

截至2025年底，園區已累積超過4萬4千小時監測時數與約3萬6千筆影像資料，其中包括19種哺乳類與11種鳥類。除了常見的偶蹄目動物，例如臺灣水鹿、臺灣野山羊；6種齧齒目動物，例如白面鼯鼠、長吻松鼠等，還有罕見的臺灣小黃鼠狼群體活動的珍貴畫面，更拍攝到臺灣穿山甲等珍稀物種。顯示高山與中低海拔物種間的生態互動可能比過去認知更為多元。

▲玉山監測揭開森林奧秘　山神獸「白色聖鹿」入鏡寫下珍貴紀錄。（圖／玉山國家公園提供）

▲臺灣黑熊自由自在地在玉山園區活動。（圖／玉山國家公園提供）

每一筆影像資料，都是巡查人員背負設備深入山林的成果，也成為觀察族群長期動態的重要依據。臺灣黑熊作為生態系中的頂層掠食者與保護傘物種，更是重點的監測對象。透過辨識其胸前V字斑紋與體型特徵，管理單位得以進行個體辨識，分析族群數量、分布範圍與出沒時段，未來也將據此規劃黑熊出沒熱點地圖。

玉管處提醒，山友應落實食物管理，降低人熊衝突風險。管理處同時呼籲民眾遵守不餵食、食物不落地與無痕山林原則，與野生動物保持適當距離，共同維護棲地品質。透過科學監測與社會參與並行，玉山園區的人與自然關係，正朝向更穩定而具韌性的共存方向邁進。

