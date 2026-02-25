狂買8個貓砂盆卻愛擠同一個　主人見家中橘貓「排隊上廁所」崩潰

▲貓咪排隊上廁所畫面爆紅。（圖／翻攝自TikTok／orangecatmom9）

記者李振慧／綜合報導

國外一支4隻橘貓在家排隊上廁所的影片在網路上爆紅。影片中可看到，4隻貓咪乖乖地在走廊中排成一排，不是為了食物，竟然是等著上廁所，只見牠們不吵不鬧，耐心等待同伴使用貓砂盆，讓網友大呼可愛。

表情太有戲 4貓排隊等廁所

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片由網友@orangecatmom9分享在社群平台上，至今已累計超過1千3百多萬的驚人點閱，字幕上顯示，「目前有4隻貓正在排隊等著上廁所，預計等待時間：4小時」。

影片曝光後，許多網友放大4隻貓咪等待上廁所的不同表情，每個都看起來十分可愛又有喜感，還有網友注意到，貓砂盆中可看到另外一隻貓咪正在使用，拼命撥砂的樣子也十分有趣。

家已有8個貓砂盆 飼主崩潰：別再叫我買了

有許多網友發現原PO家中一共養了9隻貓，建議可以在家中擺放更多貓砂盆，最後讓原PO忍不住留言回覆，「我家一共有8個貓砂盆，所以別再建議我買了」。引發許多飼主共鳴，不懂明明買了一堆貓砂盆，但是貓咪總是喜歡擠同一個盆子的奇怪現象。