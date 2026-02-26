Google輸入「隱藏版關鍵字」召喚愛心Panchi　超過689萬點擊

▲Google隱藏版巧思幫Panchi打氣。（圖／翻攝自Google）



記者李依融／綜合報導

日本千葉縣市川市動物園的小猴子Panchi（パ ンチ，官方英文名Punch）受到全球矚目，Google甚至送驚喜，只要在搜尋欄輸入「punch the monkey」，就會出現可愛的愛心Panchi，用這樣的方式幫努力融入猴群的孤兒小猴加油打氣。

小猴子Panchi2025年7月出生，由於親生媽媽為初產，不懂得照顧寶寶而棄養，飼養員隨即以人工哺育的方式接手。由於猴子寶寶需要媽媽的懷抱，飼養園拿了Ikea的紅毛猩猩玩偶代替媽媽的角色，從此之後Panchi走到哪都要抱著玩偶媽媽，2026年1月起練習融入猴群，便出現小小身影帶著玩偶惹人憐愛的畫面。

▲Panchi抱著玩偶媽媽的身影讓許多人心疼。（圖／翻攝自推特@ichikawa_zoo）

Panchi抱著玩偶的模樣很快引起全球粉絲關心，動物園也被擠爆，眾多人潮只希望看Panchi一眼幫牠加油。Google也順應Panchi旋風，現在只要在搜尋欄輸入「punch the monkey」，就會出現許多小愛心，中間是小Panchi抱著玩偶媽媽的模樣，只要按螢幕下方的愛心，小Panchi就會變得更多，而點擊數也累計了超過689萬次，代表來自世界的粉絲對Panchi的打氣與支持。

▲日本連假期間，前來看Panchi的遊客絡繹不絕。（圖／翻攝自推特@ichikawa_zoo）

雖然Panchi在融入猴群的過程中，不免有一些衝突與挫折，不過根據飼養員觀察，Panchi即使受挫仍會重新試圖社交，非常勇敢地融入大家庭，對於孤兒小猴來說這是好的現象，也希望大家繼續幫Panchi加油。