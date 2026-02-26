ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

橘白貓給阿嬤養半年「長成巨貓」她嚇到　一看飯碗秒懂

貓咪寄養阿嬤家半年變超巨。（圖／飼主Silvia提供）

▲Uni大約3歲時身材勻稱。（圖／飼主Silvia提供）

記者李依融／採訪報導

網友Silvia半年前將橘白貓Uni送到南部給阿嬤照顧，沒想到這次過年回家，Uni胖了一大圈脖子跟腰身都消失了，她看到Uni的碗頓時明白「有一種餓叫阿嬤怕你餓」。

Silvia表示，Uni是一隻3歲半的橘白貓，原本都是她在照顧，半年前因為要出過，便將Uni帶回南部老家寄住，沒想到家人覺得Uni太可愛，索性不還貓了。Silvia表示，Uni性格非常好沒有脾氣，從來都是人人好不會咬人，「每天都睡在家人旁邊，誰摸都會舒服到呼嚕嚕，長輩喜歡得不得了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貓咪寄養阿嬤家半年變超巨。（圖／飼主Silvia提供）

▲Uni在阿嬤家住了半年整隻膨脹，要抱起來都很吃力。（圖／飼主Silvia提供）

這次過年回家，Silvia見到Uni本貓嚇了一跳，當初那隻身材勻稱還有點腰身得貓咪已經消失，取而代之的是一隻臉圓圓、肚子也圓圓的貓咪，脖子上還戴著阿嬤給的「金孫紅包」。原來阿嬤怕貓孫肚子餓，家裡的飼料碗永遠都是滿的，而且雙槽飼料碗原本是一邊加水、一邊放食物的設計，但現在2邊都裝著滿出來的飼料，Silvia這才知道「阿嬤養的」不是傳說，而是真實在眼前上演。

貓咪寄養阿嬤家半年變超巨。（圖／飼主Silvia提供）

▲阿嬤怕Uni餓，飼料碗永遠是滿的。（圖／飼主Silvia提供）

Silvia把「愛貓變成巨貓」的照片上傳到Threads，也引起許多網友討論，「這是當作饕餮在養是不是」、「竟然能把米克斯養成英短」、「你確定這是同一隻貓？」、「橘貓這樣餵，真的會『橘橘可危』」。也有些人擔心Uni吃太多會造成健康負擔，Silvia則表示，已經有跟長輩溝通過開始「定時定量」，以免造成身體負擔。

貓咪寄養阿嬤家半年變超巨。（圖／飼主Silvia提供）

▲Uni深受長輩寵愛，在家裡還有魚缸可以欣賞。（圖／飼主Silvia提供）

關鍵字： 橘貓肥貓阿嬤養的貓奴喵星人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【你各位要倒大楣了】海軍垃圾亂丟！　艦長印章、軍帽漂上岸超傻眼

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

橘白貓給阿嬤養半年「長成巨貓」她嚇到　一看飯碗秒懂

工人上班驚見剛鋪水泥「全是萌腳印」　崩潰：昨晚到底有多熱鬧

狂買8個貓砂盆卻愛擠同一個　主人見家中橘貓「排隊上廁所」崩潰

橘貓暴力守門「不讓爸爸離開上班」　超萌抗議網全挺：趕快請假

帶狐狸回家「橘貓問號」　隔超遠監視：你是什麼生物！

基因突變多2耳像「小翅膀」　收容所PO「4耳小黑貓照」網搶收養

Google輸入「隱藏版關鍵字」召喚愛心Panchi　超過689萬點擊

世界百大入侵種「海蟾蜍」有夠毒　草屯社區實地移除大作戰

超巨兔兔遭貓咪「瘋狂騷擾」！　網笑翻：主人太會養了

對孔雀表演「人類版開屏」　本尊問號臉不禮解但尊重

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

11小虎鯨擱淺車城！疑遭大魚追趕誤闖海口沙灘　4隻體力不支死亡

小猴Panchi緊抓當配件！飼養員寵溺放飯　溫馨互動融化粉絲

橘白貓給阿嬤養半年「長成巨貓」她嚇到　一看飯碗秒懂

Google輸入「隱藏版關鍵字」召喚愛心Panchi　超過689萬點擊

帶狐狸回家「橘貓問號」　隔超遠監視：你是什麼生物！

狂買8個貓砂盆卻愛擠同一個　主人見家中橘貓「排隊上廁所」崩潰

基因突變多2耳像「小翅膀」　收容所PO「4耳小黑貓照」網搶收養

回家囉！7隻擱淺小虎鯨「全數野放」　確認穩定重返大海

3歲童家門口遇郊狼「一路追殺」　驚恐尖叫奔向媽驚險畫面曝光

賴清德揭幕台灣國際蘭展　雙展齊發展現蘭花×科技實力

吳中純罹癌辭世！　廖筱君憶30年交情「她私下暖舉曝光」

快訊／轟醫美董座4槍　23歲槍手移送北檢「正面照曝光」

台鐵接獲「炸彈殺人」恐嚇掛電話　警出動各站巡查

愛莉莎莎駁「日賺125萬元」　親上火線發聲：一個月賺125萬都不到

謝金燕「年後急救菜單」曝光　每天空腹14小時＋正確進食順序快速甩肉

快訊／威力彩也連號！2億頭獎暴富號碼出爐

王貞治認為中華隊「慢慢接近日本」　盼WBC一起打進決戰

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

暴瘦9公斤！蜜拉喬娃維琪「愛女遭綁架」　化身最強老媽血洗黑幫

寵物動物熱門新聞

貓給阿嬤養半年變巨貓　看碗秒懂

剛鋪水泥全是萌腳印　工人傻眼

狂買8個貓砂盆　主人見「橘貓排隊上廁所」崩潰

橘貓暴力守門　不讓爸爸離開上班

帶狐狸回家　橘貓問號緊盯監視

罕見基因突變　收容所4耳小黑貓爆紅

輸入隱藏關鍵字　召喚滿版Panchi

世界百大入侵種「海蟾蜍」有夠毒

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

逛鳥園表演人類開屏　孔雀超問號

Panchi抱娃娃惹心疼　18年前故事重演

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

媽媽消失一個月　伯恩山飛撲迎接

警犬深入幼兒園遭「強行改造」

讀者迴響

熱門新聞

貓給阿嬤養半年變巨貓　看碗秒懂

剛鋪水泥全是萌腳印　工人傻眼

狂買8個貓砂盆　主人見「橘貓排隊上廁所」崩潰

橘貓暴力守門　不讓爸爸離開上班

帶狐狸回家　橘貓問號緊盯監視

罕見基因突變　收容所4耳小黑貓爆紅

輸入隱藏關鍵字　召喚滿版Panchi

世界百大入侵種「海蟾蜍」有夠毒

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

逛鳥園表演人類開屏　孔雀超問號

Panchi抱娃娃惹心疼　18年前故事重演

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

媽媽消失一個月　伯恩山飛撲迎接

警犬深入幼兒園遭「強行改造」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

熱門寵物影片

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

11小虎鯨擱淺車城！疑遭大魚追趕誤闖海口沙灘　4隻體力不支死亡

11小虎鯨擱淺車城！疑遭大魚追趕誤闖海口沙灘　4隻體力不支死亡

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面