橘白貓給阿嬤養半年「長成巨貓」她嚇到　一看飯碗秒懂

▲Uni大約3歲時身材勻稱。（圖／飼主Silvia提供）



記者李依融／採訪報導

網友Silvia半年前將橘白貓Uni送到南部給阿嬤照顧，沒想到這次過年回家，Uni胖了一大圈脖子跟腰身都消失了，她看到Uni的碗頓時明白「有一種餓叫阿嬤怕你餓」。

Silvia表示，Uni是一隻3歲半的橘白貓，原本都是她在照顧，半年前因為要出過，便將Uni帶回南部老家寄住，沒想到家人覺得Uni太可愛，索性不還貓了。Silvia表示，Uni性格非常好沒有脾氣，從來都是人人好不會咬人，「每天都睡在家人旁邊，誰摸都會舒服到呼嚕嚕，長輩喜歡得不得了。」

▲Uni在阿嬤家住了半年整隻膨脹，要抱起來都很吃力。（圖／飼主Silvia提供）

這次過年回家，Silvia見到Uni本貓嚇了一跳，當初那隻身材勻稱還有點腰身得貓咪已經消失，取而代之的是一隻臉圓圓、肚子也圓圓的貓咪，脖子上還戴著阿嬤給的「金孫紅包」。原來阿嬤怕貓孫肚子餓，家裡的飼料碗永遠都是滿的，而且雙槽飼料碗原本是一邊加水、一邊放食物的設計，但現在2邊都裝著滿出來的飼料，Silvia這才知道「阿嬤養的」不是傳說，而是真實在眼前上演。

▲阿嬤怕Uni餓，飼料碗永遠是滿的。（圖／飼主Silvia提供）

Silvia把「愛貓變成巨貓」的照片上傳到Threads，也引起許多網友討論，「這是當作饕餮在養是不是」、「竟然能把米克斯養成英短」、「你確定這是同一隻貓？」、「橘貓這樣餵，真的會『橘橘可危』」。也有些人擔心Uni吃太多會造成健康負擔，Silvia則表示，已經有跟長輩溝通過開始「定時定量」，以免造成身體負擔。

▲Uni深受長輩寵愛，在家裡還有魚缸可以欣賞。（圖／飼主Silvia提供）