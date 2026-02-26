ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
小猴Panchi緊抓當配件！飼養員寵溺放飯　溫馨互動融化粉絲

記者李依融／綜合報導

日本千葉縣市川市動植物園的小猴子Panchi從小被人工哺育長大，粉絲們曾捕捉牠緊抓飼養員哥哥不放的畫面，而飼養員也總是很溫柔的回應。照顧Panchi的2位飼養員分別是34歲的宮腰峻平與24歲的鹿野紘佑，Panchi的名字也是他們取的，來自《魯邦三世》的作者Monkey Punch（本名加藤一彥）。

從粉絲們拍攝的畫面中能看到，飼養員一走出來放飯，Panchi立刻衝上去抱緊緊，他只好任憑小猴依賴，負荷著小小的身影扒在自己身上一邊放飯。飼養員故意在「玩偶媽媽」上撒糧食，想引誘Panchi注意，但機靈的小猴一秒又跳他身上，只想跟哥哥黏在一起。原來自從小Panchi被媽媽遺棄，宮腰峻平和鹿野紘佑便輪班照料小Panchi，他們擔心Panchi缺少媽媽抱抱，便找來紅毛猩猩玩偶充當猴媽媽，細心地陪伴Panchi成長。

在 Threads 查看

雖然Panchi在融入猴群的過程中，難免會遭遇挫折與衝突，但飼養員表示，「Panchi即使面對困難，回去抱一抱玩偶媽媽，很快又會回到猴群中試圖社交，在飲食上也都正常，表示牠是一隻勇敢的小猴，我們需要做的就是幫牠加油打氣。」鹿野紘佑表示，在市川市動物園是他的第一份工作，今年4月就是第四年了，從小就喜歡動物員和水族館的他，很榮幸能照顧Panchi，他也想跟Panchi說，「我看到你很努力喔，希望你繼續保持不斷成長。」雖然成長的過程辛苦，但飼養員們都時時關心著。

目前市川市動物園有56隻猴子，Panchi加入猴群以來表現得非常堅強，也很樂於社交，現在跟牠最好的是一隻叫做Moechan（モエちゃん）的母猴，另外還有一隻關係不錯的猴子。從市川市動植物園發布的影片來看，也能見到大猴子給Panchi抱抱、幫忙理毛的畫面，表示這隻勇敢的小猴正在逐漸融入猴群。

另外也有網友發現，若是下雨天飼養員就會把Panchi的玩偶媽媽收起來以免淋濕，這時失去慰藉的Panchi並沒有過於傷心，仍然努力地融入群體、試圖與其他猴子交流，看來小傢伙的長大過程雖然跌跌撞撞，不過牠帶著100%的勇氣成長茁壯。

關鍵字： Panchi市川市動物園猴子Panchi宮腰峻平鹿野紘佑

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

