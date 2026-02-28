一起去啦！阿金「咬手禮」盧阿公出門　屁屁狂搖尾巴熱烈邀請

▲黃金獵犬「蔡一丟」熱情揪阿公出門散步。（圖／Threads@diudiu_325提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

走啦走啦！6歲的黃金獵犬「蔡一丟」想揪阿公出門散步，屁屁馬力十足的狂搖展開撒嬌攻勢，還用堪比犬界最高待遇的「咬手禮」熱情邀請，輕輕叼著他的手不放繼續黏緊緊。阿公雖然嘴上一直說放開，但卻一次都沒有把狗孫推走。

▲一丟：阿公～走啦走啦～（圖／Threads@diudiu_325提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿公寵孫 嘴巴碎念手卻在摸

影片中一丟叼著阿公的手腕，眼神誠懇望著他的眼睛示意趕快一起出門，還抱著他的大腿不放討摸摸，阿公雖然嘴上碎念「放開啦」，但手卻開始摸摸。一丟媽媽與《ETtoday寵物雲》分享，在牠心中的「最愛排行榜」阿公永遠穩居第一，因為阿公每天都會帶牠出門散步、餵牠好吃點心外加專屬馬殺雞服務，而第二名則是同樣會帶牠去散步的舅舅。

▲後來也成功與阿公出去玩。（圖／Threads@diudiu_325提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

撒嬌作戰大成功！

最終，一丟的撒嬌戰術成功生效，由於家人每天都會輪流陪散步，因此這是牠一天中最期待的時光。飼主也笑說，小時候的一丟如果撒嬌沒效，會汪汪叫刷存在感，現在長大了反而成熟許多，會默默守在旁邊乖巧等待。祖孫間寵溺的互動也是溫馨又好笑，「這屁股上了馬達了」、「阿公平時應該很疼愛狗狗」、「要被快樂狗狗可愛死」。

▲咬尖叫雞找阿公討摸的幸福小狗。（圖／Threads@diudiu_325提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）





▲一丟小時候的樣子。（圖／Threads@diudiu_325提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲因為家人每天都會帶一丟出門，所以一丟都非常期待。（圖／Threads@diudiu_325提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）