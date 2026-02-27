ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
Panchi見到「飼育員哥哥」衝第一！　整隻掛上去黏好黏滿

記者賈沐蓉／綜合報導

日本千葉縣市川市動植物園的小猴子Panchi從小被飼育員哥哥養大，不少遊客都曾看見牠緊抱著哥哥不放的溫馨畫面。日本一位網友在參觀時，恰好遇上飼育員出來餵食猴群，而Panchi發現哥哥出現立刻搶先衝第一撲到他身上。

▲。（圖／Threads@alohaoru提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Panchi看見哥哥出來餵食，立刻衝第一黏上他的大腿。（圖／Threads@alohaoru提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

比起食物哥哥更重要

影片中，飼育員正忙著把食物分給猴子們。Panchi一看見他立刻緊緊抱著他的腿不放，迅速爬到他肩上的「VIP寶座」，無論哥哥走到哪都黏在一起，還非常熟練的自己從桶子裡自己拿食物吃。儘管哥哥企圖勸說Panchi，嘗試把牠從肩膀移回地面上，但這隻機靈的小猴迅速跳回肩膀上，就是要跟哥哥一起走，讓飼育員哭笑不得只能任由牠繼續。

▲。（圖／Threads@alohaoru提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Panchi：讓我看看今天吃什麼好料。（圖／Threads@alohaoru提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

成功變成哥哥專屬配件

最後飼育員哥哥乾脆繼續揹著Panchi餵食，結束工作後也帶著牠一起走回後場。一人一猴的溫馨互動也讓許多網友感到窩心，「今天比平常更黏人呢」、「可愛小寶寶」、「牠看起來那麼開心，也讓人感到放心」。

▲。（圖／Threads@alohaoru提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼育員想把Panchi放回地上，但聰明的牠立刻爬回去。（圖／Threads@alohaoru提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

