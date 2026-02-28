汪帶「跛腳好朋狗」回家　媽心軟開門發現居然是詐騙

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻名叫Nova的狗狗，某天一如往常自己出去玩，結果把在外面認識的流浪狗朋友一起帶回家。飼主來到門口看見兩隻狗也超傻眼，但看見流浪狗跛著腳可憐兮兮的模樣，於是決定先讓牠進來，結果發現這是一場超可愛的騙局。

▲Nova帶著跛腳的流浪好朋狗回家，媽媽心軟開門卻發現被騙了。（圖／翻攝自TikTok／@officialqueencocca）

對好朋狗義氣相挺

影片中，這隻流浪狗乖巧地站在門邊，尾巴低垂著左右搖擺，一隻腳縮著小心翼翼望著這間房子的主人。Nova看見鏟屎官出現，率先衝過去撲在她的大腿上撒嬌，拜託媽媽收留自己的好朋狗，甚至堅持跟牠待在一起不肯自己先進去。最終，飼主看見浪浪行動不便的模樣還是心軟讓牠進來，結果牠瞬間健步如飛地衝進屋內，還很自在的跟家裡另一隻狗打招呼。

▲一開始狗狗的腳確實是跛的。（圖／翻攝自TikTok／@officialqueencocca）

▲Nova：媽咪拜託讓牠進來啦！（圖／翻攝自TikTok／@officialqueencocca）

▲後來兩隻一起順利進門，在地毯上睡著了。（圖／翻攝自TikTok／@officialqueencocca）

鏟屎官被騙也心甘情願

儘管飼主後來發現自己被詐騙，但還是決定收編這隻浪浪並取名為Skipper，後來也帶牠去看獸醫檢查身體，讓這場騙局有了一個圓滿的結局。網友也對Nova的義氣與Skipper的演技感到感動又好笑，「這怎麼可能拒絕」、「Nova：媽咪拜託啦」、「我超愛那個裝受傷的腳」。