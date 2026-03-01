長臂猿跑步「手放不下來」吸6.9萬讚　飼養員爆料「金寶秘密」

記者李依融／採訪報導

網友@yyy_shan__到六福村看到長臂猿高舉雙手，即使在平地也是「舉手跑步」，疑惑地在Threads發文「手為什麼放不下去？」，可愛的影片吸引了6.9萬，甚至還有飼養員親自解惑，也透露了小秘密。

六福村的長臂猿高舉長長的手臂，雙腳在草皮上小跑，接著攀附在內舍門的欄杆上往裡頭看，接著又舉著手手往回跑，一瞬間就爬到樹上，@yyy_shan__見到這個畫面覺得太可愛了，隨手PO上Threads，沒想到獲得廣大迴響。

▲金寶高舉雙手的模樣讓網友覺得有趣。（圖／Threads@@yyy_shan__提供）



許多網友都看過這隻長臂猿，對牠堅持高舉雙手活動的模樣印象深刻，而貼文熱烈的迴響也恰巧被六福村動物飼養員看到。有非洲區的員工分享，因為長臂猿沒有尾巴，所以需要高舉雙手維持平衡，趴在門上是想看看飼養員在不在。另外也有貼身飼養員分享，這隻長臂猿名叫「金寶」是隻公長臂猿，很喜觀跟人互動，也會讓他摸肚子跟手，飼養員也透露，「牠很討厭女生，女生一靠近牠就會暴氣，非常有個性，我私底下也會叫牠『厭女長臂猿』」。

▲金寶偷看飼養員在不在，網友覺得背影像青蛙。（圖／Threads@@yyy_shan__提供）

@yyy_shan__對於飼養員的分享很驚喜，直說「金寶」這個名字好可愛，網友們也說，「這是長臂猿的『舉手之勞』」、「長臂猿的手放下來不會絆到腳嗎？」、「耶～～感覺好快樂」、「這就是所謂的『伸出猿手』嗎？」。