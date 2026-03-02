阿金出門「上完廁所就走」氣炸！　回家奧嘟嘟咬牽繩抗議

記者賈沐蓉／綜合報導

說好的放風呢？

不應該是這樣！網友家的黃金獵犬「Uni」被姐姐帶出門上廁所，發現鏟屎官居然敷衍了事，沒讓牠在公園跑跑就直接上樓。行程被迫提前結束的牠氣到滿臉奧嘟嘟，看見姐姐過來還氣到甩頭抗議，叼著牽繩守在門口要她再帶自己出去。

▲Uni發現姐姐居然沒放牠自由跑跑，氣到叼著牽繩抗議。（圖／Threads@_yys.n提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

意猶未盡還沒玩夠

影片中的Uni眉頭緊皺，整張臉委屈帶著不滿，身上全副武裝還穿著胸背，嘴裡還咬著出去玩時的牽繩，看見她過來還發出不爽的低鳴抱怨。儘管姐姐試著理性溝通，告訴Uni自己是要回來煮飯，還承諾明天會早一點帶牠出門，但牠完全不買單。然而飼主表示，當天Uni其實已經出過門，「牠下午才出門野餐！！！玩了三個小時」。

▲姐姐企圖解釋，但委屈小狗不聽。（圖／Threads@_yys.n提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

後來Uni持續氣了一個多小時，怒火才慢慢消失。牠生動的肢體語言與氣呼呼的樣子萌翻許多人，更有網友自願表示可以帶帶牠出去，「隔著螢幕都能感受到牠的怒氣」、「我願意帶牠出門散步」、「內心戲好多實在太可愛了」。

▲Uni：剛剛不算！再出去一次！（圖／Threads@_yys.n提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）