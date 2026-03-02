18歲貓奶奶送「最愛鼠布偶」給主人　悄悄放身邊是獨有的溫柔

記者賈沐蓉／綜合報導

日本某位網友家裡的白貓已經高齡18歲，儘管年齡算是「貓瑞」，但牠依然非常關心自己的鏟屎官。這天飼主發現牠總是會帶著最愛的老鼠布偶出現，然後偷偷摸摸放在自己身邊當做禮物，似乎是希望跟媽媽分享自己的獵物。

▲老貓將自己最愛的老鼠布偶送給主人，這是牠表達關心的獨特方式。（圖／翻攝自X／@kan_3030）

破舊老鼠是老貓的愛

電熱毯角落，一隻有些破舊的老鼠娃娃靜靜地躺在地上，後來又悄悄出現在主人的毛毯附近，這正是貓奶奶表達心意的方式。儘管布偶看起來髒兮兮，布料上又充滿抓咬的痕跡，卻是貓咪最珍惜的寶貝。飼主在其他貼文中透露，這隻老鼠從貓咪三歲就陪在牠身邊，有時連睡覺時都會帶著。她將貓咪滿滿的心意分享至X後，至今已累積超過165萬次點閱。

▲後來老鼠又出現在毛毯旁邊。（圖／翻攝自X／@kan_3030）

▲送禮物的貓阿嬤本尊，今年已經18歲。（圖／翻攝自X／@kan_3030）

▲要有老鼠娃娃在身邊睡覺才安心。（圖／翻攝自X／@kan_3030）

奴才努力替布偶延命

為了延長老鼠布偶的壽命，鏟屎官也付出了許多努力，包括定期清洗髒汙，讓它能繼續陪著這隻老貓生活下去。 然而因為娃娃真的太破舊，飼主也開始計畫做個一模一樣的娃娃給貓咪做為替代。許多網友也對這份貓咪獨有的溫柔感動，「現在好想抱抱牠」、「送給你小小的老鼠與大大的愛」、「希望這份幸福能夠永遠持續下去」。

▲鏟屎官正在幫娃娃洗澡。（圖／翻攝自X／@kan_3030）

▲奴才也打算重新製作一個相同的娃娃。（圖／翻攝自X／@kan_3030）