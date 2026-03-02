老主人被迫棄養　1歲汪發抖住進收容所「見人秒露燦笑」網心碎

▲收容所汪因為笑容爆紅。（圖／翻攝自Marion County SC Animal Shelter）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州一隻狗狗因為牠的笑容改變命運，這隻叫做比莉(Billie)的混種犬原本有主人飼養，後來因為主人年紀大了需要住進療養院，牠也被送進動物收容所，不曉得怎麼和其他狗狗相處的牠，卻非常親人，一看到人就會露出大大的笑容。

主人住進養老院 1歲汪被送進收容所

位於南卡羅來納州的動物收容所Marion County SC Animal Shelter在網路上分享1歲混種犬比莉的照片，沒想到曝光後迅速爆紅，最後甚至改變了比莉的命運。

收容所表示，比莉之前的主人是一名年長老人，一起生活一年後，由於主人需要住進養老院中，因此把牠送到動物收容所，從原本平靜的家突然搬到收容所，讓以前沒和其他動物相處過的比莉十分害怕，甚至在發抖，但只要有人來看牠，就會露出燦爛的笑容。

笑容讓人心碎 收容所狗狗引發收養潮

照片中可看到，不同於其他進到收容所的狗狗，臉上通常掛著擔憂與疲倦表情，涉世未深的比莉看到鏡頭卻露出大大的笑容，令人格外心疼。許多網友留言，「牠的笑容讓我心碎，希望有人可以救救這個孩子」、「我希望隨著時間過去，牠眼中的光芒不會消失」。

收容所後來更新好消息，在大家的熱情詢問之下，比莉已經順利獲得收養，並且在新家過著快樂的新生活。雖然比莉獲得了幸福結局，工作人員指出收容所內仍有許多需要幫助的動物們，都和比莉一樣值得獲得大家的關注。