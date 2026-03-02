ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
下雪天浪貓家門前求助　女PO網發現「救到野生動物」真實身分曝

流浪貓下雪天家門前求助　女PO網發現「救到野生動物」真實身分曝。（合成圖／翻攝自Facebook／Jackie Vrzak Hamaker與Nebraska Wildlife Rehab, Inc.）

▲女意外收養野生動物。（合成圖／翻攝自Facebook／Jackie Vrzak Hamaker與Nebraska Wildlife Rehab, Inc.

記者李振慧／綜合報導

美國內拉斯加州一名女子時常在家附近看到鄰居養的貓出現，然而近來一個下雪的夜晚，一隻陌生貓出現在她家門前求助，眼見貓咪又冷又餓，便把牠帶進家中照顧，沒想到上網尋找主人時，意外發現流浪貓真正身分。

以為是長毛浪貓　女PO網發現誤會

女子賈姬(Jackie Vrzak Hamaker)1月時在家門口發現一隻需要救助的長毛貓，她表示，雖然鄰居養的貓很常出現在她家前廊，但只要一靠近就會跑走，可是這隻貓卻很不一樣，看到她完全沒有逃走，非常親人。

賈姬把流浪貓帶到車庫中餵食罐罐，由於擔心可能有人飼養，便把小貓的照片分享到當地社團尋找主人，沒想到許多網友指出，有著特殊花紋與短尾的小貓似乎不是普通家貓，懷疑是野生動物截尾貓(Bobcat)。

專家證實身分　女誤撿野生動物意外救命

賈姬後來在野生動物部門工作的朋友幫忙下，確認收養的小動物的確是截尾貓，野生動物救援中心Nebraska Wildlife Rehab人員便來到她家中，將截尾貓帶走。

志工表示，這隻截尾貓還未脫離需要媽媽照顧的階段，有體重過輕、營養不良等健康問題，正在接受動物救援中心的專業照顧。賈姬表示，當初若不是她把截尾貓誤認為一般家貓，小動物很有可能撐不到獲救的時間，沒想到因為一個錯誤，意外拯救一條小生命。

關鍵字： 流浪貓野生動物內布拉斯加州截尾貓BobcatJackie Vrzak Hamaker

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

橘貓養6年多...「初次趴人腿」折手手陪睡　媽拭淚：棉被的功勞

橘貓養6年多...「初次趴人腿」折手手陪睡　媽拭淚：棉被的功勞

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

