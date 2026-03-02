ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
日本「鬣羚房客」來民宿報到！　直接入住後院還大瞌杉樹葉

記者賈沐蓉／綜合報導

位於日本青森的某間溫泉旅館，出現一位相當特別的「房客」。一隻野生的日本鬣羚突然出現在民宿周圍，站在高高的積雪上，滿臉好奇的觀察裡面的人類，後來乾脆自做主張在旅館附近住下，晚上還會出現在門口跟老闆打招呼。

▲。（圖／翻攝自X／@nanbuya_towada）

▲一隻野生鬣羚出現在旅館附近，並直接安居落戶了。（圖／翻攝自X／@nanbuya_towada）

冬季限定新房客

老闆在貼文中分享，冬天山裡食物稀少，這位鬣羚索性把旅館當成臨時補給站。每天清晨與傍晚，牠都會準時到屋後的紫杉啃葉子，有次甚至被拍到出現在浴場窗邊。久而久之老闆也習慣了這位特別的房客，有一回帶自家狗狗散步時，還在雪地裡與牠巧遇。這段有趣的故事至今在X已累積超過109萬次點閱。

▲。（圖／翻攝自X／@nanbuya_towada）

▲旅館老闆帶狗狗出門時，跟牠意外在雪中巧遇。（圖／翻攝自X／@nanbuya_towada）

▲。（圖／翻攝自X／@nanbuya_towada）

▲悄悄出現在浴場外面的鬣羚。（圖／翻攝自X／@nanbuya_towada）

氣溫回升就退房

後來當地氣溫回升，山裡食物變得充足，這位鬣羚房客已將近兩週沒有現身。老闆儘管擔心，但也推測可能是因為積雪融化覓食方便，因此就沒有特地跑來。最後也在貼文中盼望牠平安無事，並表示旅館隨時歡迎牠，「等你哪天心血來潮，再來玩吧！！」。

