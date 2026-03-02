日本「鬣羚房客」來民宿報到！　直接入住後院還大瞌杉樹葉

困った……— 温泉民宿 南部屋（なんぶや） (@nanbuya_towada) February 8, 2026
特別天然記念物様に完全に居着かれてしまった。。。
朝に夕方に、日に2回ほど裏のイチイの木の葉を食べに来るようになりました。かれこれもう3日連続……。
ただただ刺激せず見守ります。 pic.twitter.com/xZLR9stRcc
記者賈沐蓉／綜合報導
位於日本青森的某間溫泉旅館，出現一位相當特別的「房客」。一隻野生的日本鬣羚突然出現在民宿周圍，站在高高的積雪上，滿臉好奇的觀察裡面的人類，後來乾脆自做主張在旅館附近住下，晚上還會出現在門口跟老闆打招呼。
▲一隻野生鬣羚出現在旅館附近，並直接安居落戶了。（圖／翻攝自X／@nanbuya_towada）
冬季限定新房客
老闆在貼文中分享，冬天山裡食物稀少，這位鬣羚索性把旅館當成臨時補給站。每天清晨與傍晚，牠都會準時到屋後的紫杉啃葉子，有次甚至被拍到出現在浴場窗邊。久而久之老闆也習慣了這位特別的房客，有一回帶自家狗狗散步時，還在雪地裡與牠巧遇。這段有趣的故事至今在X已累積超過109萬次點閱。
▲旅館老闆帶狗狗出門時，跟牠意外在雪中巧遇。（圖／翻攝自X／@nanbuya_towada）
▲悄悄出現在浴場外面的鬣羚。（圖／翻攝自X／@nanbuya_towada）
氣溫回升就退房
後來當地氣溫回升，山裡食物變得充足，這位鬣羚房客已將近兩週沒有現身。老闆儘管擔心，但也推測可能是因為積雪融化覓食方便，因此就沒有特地跑來。最後也在貼文中盼望牠平安無事，並表示旅館隨時歡迎牠，「等你哪天心血來潮，再來玩吧！！」。
「カモちゃん」が当館の裏庭に通い始めて丸一週間。山中の食料が極めて少ない厳冬期、毎日ウチの裏でせっせとイチイの葉を食べて行きます。でも…葉の残量的に…山に帰る日もそろそろかな。。。今はただカモちゃんがこの厳しい大自然の中で逞しく生き抜く事を祈りながら見守るばかりです。— 温泉民宿 南部屋（なんぶや） (@nanbuya_towada) February 14, 2026
民宿南部屋 pic.twitter.com/mBkneUmUIa
讀者迴響