黑熊被關熊膽農場27年　重獲自由「仰望藍天」嘴角上揚

記者李依融／綜合報導

亞洲黑熊Sen抬起頭看著藍天，雙眼發亮的模樣是睽違了27年的自由，當年還是幼熊的牠從野外被帶走，從此被送進「熊膽農場」，日夜住在狹小的鐵籠裡小鐵籠裡。直到越南取締熊膽養殖，牠才終於等到重見天空的這一天。

亞洲黑熊睽違27年重獲自由。（圖／翻攝自Animals Asia）

▲Sen被關在鐵籠裡27年，終於獲解救重見天日。（圖／翻攝自Animals Asia）

幼年Sen被抓進越南的熊膽養殖場，一關就是27年，長年被鎖在小小的籠子裡，牠幾乎沒有奔跑的空間，更別說和同伴玩耍。隨著熊膽養殖在越南成為非法行為，牠終於有重獲新生的機會。動保團體Animals Asia說服飼主交出Sen，並將這隻憂傷的熊送往庇護所，Sen終於有了能奔跑的場地、有朋友可以一起活動，還第一次看見真正的天空。

亞洲黑熊睽違27年重獲自由。（圖／翻攝自Animals Asia）

▲Sen獲得自由的表情讓救援志工感動不已。（圖／翻攝自Animals Asia）

當溫柔的Sen抬頭望向天空時，牠久久無法移開視線，一次又一次仰望，神情專注又驚訝。救援人員看到這一幕在一旁笑著，非常替牠開心。

熊膽農場抽取膽汁入藥　仍有150隻黑熊待救

熊膽長期被用於傳統醫療用途，熊膽農場囚禁這些黑熊，抽取牠們的膽汁。Animals Asia表示，即使如今這樣的行為已屬非法，仍有超過150隻亞洲黑熊等待被救援，因此他們致力帶更多熊離開牢籠，給這些美麗的動物重新開始、好好生活的機會。

亞洲黑熊睽違27年重獲自由。（圖／翻攝自Animals Asia）

▲Sen很享受藍天、水流與新鮮空氣。（圖／翻攝自Animals Asia）

Sen拋開束縛正在學著重新當一隻熊，牠花很多時間探索環境，也會靜靜休息、享受草地、水和陽光，這些野外熊本來就能擁有的日常，對牠來說彌足珍貴。救援人員表示，看到Sen坐在水中抬頭凝望天空，「這彷彿是一種溫柔的提醒，告訴著我們為什麼要繼續這份工作。」

亞洲黑熊睽違27年重獲自由。（圖／翻攝自Animals Asia）

▲Sen長期被囚禁抽取膽汁，Animals Asia估計仍有150隻黑熊待救援。（圖／翻攝自Animals Asia）

