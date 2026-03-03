女夜間遛狗「咻一聲」回頭驚見美洲獅　5歲西施犬瞬間被叼走消失

▲女子目睹西施犬被美洲獅叼走。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女子在家門口帶著5歲西施犬散步時竟然遭到美洲獅攻擊，當時她在離家只有幾公尺的地方，突然聽到咻一聲，感覺到寵物犬牽繩被拉了一下，轉身發現一隻大型美洲獅撲在寵物犬身上。

牽繩也拉不住 美洲獅當面叼走愛犬

在格倫代爾市(Glendale)擔任護士的女子羅倫(Laura McVay)，2月23日晚間11時30分左右在家門前附近遛狗時，寵物犬德克蘭(Declan)突然遭美洲獅攻擊並且叼走，後來便再也沒有見到德克蘭蹤跡。

羅倫表示，事情發生時她手上牽著狗繩，突然感覺到被一陣強大的力量拉扯，「我完全不知道那是什麼，牠就突然撲到德克蘭身上」，雖然她試圖把狗拉開，並嚇走大型動物，但無論做什麼都沒法阻止。

目睹愛犬被帶走 女主人心碎

羅倫當時只能眼睜睜看著美洲獅把德克蘭叼走，一瞬間就沿著街道跑進附近山坡中，「感覺就像在做夢一樣，我不敢相信這一切是真的，我只看到了牠的背影，那是我最後一次看到牠」。

傷心的羅倫後來向加州魚類與野生動物部門報告事件，該部門人員判斷事件有可能是美洲獅所為，由於每年這個時候大型野生動物活動變多，提醒居民外出時要特別保持警惕。