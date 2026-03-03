ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
不會築巢！班鳩選「爸爸頭頂」當產房　直接下蛋變真鳥窩

記者賈沐蓉／綜合報導

日本某位網友家中收養了好幾身障的斑鳩與鴿子，這天他發現一隻名叫小凜（リンちゃん）的斑鳩，居然在坐在跟牠是好麻吉的爸爸頭頂上，原本只是想錄下這有趣畫面，沒想到牠居然真的把人家的頭髮當鳥窩，當場生下一個蛋。

▲。（圖／翻攝自X／@popoko0501）

▲小凜飛到爸爸的頭頂，然後直接在上面下蛋。（圖／翻攝自X／@popoko0501）

最安心的位置是爸爸身邊

小凜穩穩坐在飼主的父親頭頂，看見鏟屎官靠近立刻拍打翅膀威嚇，仔細一看一顆完整的鳥蛋穩穩地卡在髮絲之間，讓整個髮型變成一顆名副其實的「鳥窩頭」。綜合外媒報導，飼主解釋前陣子小凜處於發情期，就算沒有交配也會生下受精卵，由於不太會築巢，所以選擇則了牠覺得最安心的位置。後來牠還繼續窩在爸爸的頭上3個小時「孵」蛋。

▲。（圖／翻攝自X／@popoko0501）

▲正坐在爸爸頭上的小凜。（圖／翻攝自X／@popoko0501）

▲。（圖／翻攝自X／@popoko0501）

▲爸爸的毛巾也要霸占。（圖／翻攝自X／@popoko0501）

▲。（圖／翻攝自X／@popoko0501）

▲家裡除了小凜外，也有其他鴿子。（圖／翻攝自X／@popoko0501）

從棄蛋開始的曲折鳥生

後來飼主擔心蛋會掉落，於是把它移到紙箱內，結果小凜又再度生下一顆。而牠的身世也相當特殊，當初飼主在自家庭院發現還是棄蛋的小凜，並奇蹟般成功孵化。儘管當地法規規定，斑鳩屬於野生動物禁止飼養，然而因為小凜雙腳有缺陷，幾乎無法在野外生存，經獸醫評估後飼主向相關單位申請終生飼養許可，牠才得以留在這個家庭生活至今。

▲。（圖／翻攝自X／@popoko0501）

▲飼主把蛋移到紙箱後，小凜又下了第二顆蛋。（圖／翻攝自X／@popoko0501）

關鍵字： 斑鳩生蛋寵物日本鳥窩

