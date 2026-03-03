喪15年愛犬領養新汪「牠擅自收編虎斑浪貓」　男意外變二寶爸

▲狗狗收編自己的小貓。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子失去心愛寵物犬後，決定再收養一隻狗狗以撫慰失去毛孩的傷痛，沒想到新收養的狗狗和家附近流浪貓一拍即合，某天突然擅自收編小貓並帶回家中，讓他意外也成為貓咪的主人。

暖汪自行收編貓咪 畫面超療癒

男子阿莫斯(Jeff Amos)在國外論壇Reddit上分享，家中寵物犬萊拉(Lyla)自己收編流浪貓的可愛畫面。貼文中可看到，萊拉與虎斑貓親暱地靠在一起，看起來感情十分要好。

可愛畫面獲得破萬網友點閱，許多網友表示，「一段美好友誼的開始」、「我在網路上看到很多貓咪和狗狗的可愛友誼畫面，真不懂以前為何覺得牠們會互相討厭呢」、「哈，其實不是狗狗收編貓咪，而是貓咪收編狗狗，可能也收編了你」。

阿莫斯表示，他當初因為養了15年的愛犬離世，為了撫平傷痛所以領養萊拉，某天萊拉注意到小貓在樹林中被一隻大貓追趕，立刻跑過去把大貓趕走，從此以後小貓就像影子一樣每天跟著萊拉，他實在不忍心分開牠們，最後決定讓小貓也成為家人，取名為Ghost。