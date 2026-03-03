夫妻帶二手沙發回家意外獲「贈品」　狗狗狂聞揭真相：果然是橘貓

▲夫妻買沙發意外附贈小貓。（圖／翻攝自TikTok／mrs_samanthahardin）

記者李振慧／綜合報導

國外一對夫妻近來買了一張二手沙發，然而沙發搬回家後狗狗卻對沙發異常有興趣，一直不停聞著，後來還聽到裡面傳來微弱叫聲，才發現沙發原主人所養的貓意外成為「贈品」， 一直躲藏在沙發中。

二手沙發傳聲音 好奇汪狂聞發現小貓

女子薩曼莎(Samantha Hardin)在網路上分享，她和丈夫近來從一位同事那裡收購了一張二手沙發，沒想到沙發裡面藏了不速之客，同事幫忙寄養的小貓Cheeto竟然藏在沙發中。

♬ original sound - ♱ @mrs_samanthahardin My husband thought I was crazy because I kept telling him I heard a cat… until I finally located it in the couch ???????? the guy didn’t answer and it was late when I finally found it so after we got it out I had to put it in a cage to keep my dogs away. Thankfully my daughter let her go back to her home with no tears! #FunnyVideos #Cats #FunnyAnimals #CatsOfTikTok

薩曼莎表示，沙發放到家中後，她注意到寵物犬對新沙發似乎非常感興趣，一直不停聞著，她原本以為是因為沙發有沾到小貓的味道導致，後來開始聽到裡面傳出微弱聲音，翻開一部分沙發查看，確認裡面有貓。

夫妻花2小時救出小貓 網讚最棒贈品

為了確保小貓安全，薩曼莎與丈夫花了2個小時努力安撫、靠近Cheeto，好不容易才從沙發中救出來。影片曝光後獲得120多萬點閱，許多網友笑稱，「最棒的購物滿額贈品」、「買沙發送免費貓咪」、「我就知道是愛冒險的橘貓」，如今Cheeto已經安全回到主人身邊。