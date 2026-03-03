台版Panchi！壽山動物園收容「孤兒小彌猴」　緊抱娃娃大口喝奶

記者賈沐蓉／綜合報導

近日，一隻命運與知名孤兒猴「Panchi」相似的野生小獼猴，在網路上引發許多關注。2月28日高雄美濃的民眾在野外發現落單的牠，經過農業局的協助轉由高雄壽山動物園接手照顧，被毛毯包裹著從飼育員手中的奶瓶大口喝奶。

▲小猴被民眾發現後，暫時由動物員接手照顧。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

救傷不展演 目標是回到山林

這隻小猴被發現時身上並無外傷，經保推測可能是遭母猴遺棄或走失。園方表示小獼猴目前健康狀況正常穩定，正在由收容中心照顧，手中的布偶則是增加安全感的好幫手。然而園方強調，收容中心的核心任務在於「救傷與野放」，因此不會對外展示，後續將安排牠與其他幼猴進行併群，適應群體生活與社會化行為後，再交由農業局讓牠回歸自然棲地。

▲正抱著娃娃大口喝奶。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

遇見幼猴切勿任意介入

同時園方也宣導，民眾若在野外發現落單幼猴，切勿自行接觸或撿拾，因為猴媽媽通常就在附近，私自干擾可能會造成母子分離，進而導致牠們社會化失敗，最後喪失野外生存能力，如果遇見只需遵守「不干擾、不接觸、不餵食」的三不原則，若確認幼猴身體已經受傷，則請撥打1999專線由專業人員協助。

▲在動物園附近出沒的猴群。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）