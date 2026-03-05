ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
足球場最美1幕！球速過快「擊落」路過海鷗　熱血隊長跪地CPR救命

比賽因海鷗暫停，隊長衝上前跪地替海鷗進行CPR。（翻攝自IG@istanbulyurdumsk）

▲比賽因海鷗暫停，隊長衝上前跪地替海鷗進行CPR。（翻攝自IG@istanbulyurdumsk）

圖文／鏡週刊

在土耳其的一場足球決賽中，發生了一幕超越勝負的感人畫面。一名球隊隊長在比賽關鍵時刻，選擇放下球權，跪在草地上拯救一隻意外受傷的海鷗，暖舉感動了在場所有人。

門將開球意外擊中路過海鷗

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《紐約郵報》報導，這起意外發生在伊斯坦堡業餘聯賽的決賽現場。當時伊斯坦堡Yurdum隊的守門員穆罕默德（Muhammet Uyanik）大腳一開，想將球傳往前場，沒想到球竟不偏不倚地擊中了一隻正巧低空飛過的海鷗。受傷的海鷗直直墜落在草地上，陷入昏迷。

關鍵救援：熱血隊長變身「救難英雄」施作 CPR

看到海鷗倒地不起，該隊隊長加尼（Gani Catan）第一時間衝上前去。眼見海鷗失去意識且沒有反應，加尼毫不猶豫地跪在地上，溫柔地用指尖按壓海鷗的胸口，現場施行「鳥類版心臟復甦術（CPR）」。

在眾人屏息期盼下，這隻海鷗竟然奇蹟般地恢復了生命跡象，開始擺動雙翼。加尼隨即輕輕將牠捧起，小心翼翼地護送到場邊交給醫療人員進一步照護。

輸了獎盃，贏了人性：這是比冠軍更重要的事

儘管最後伊斯坦堡Yurdum隊輸掉了這場冠軍戰，但隊長加尼卻一點也不後悔。他在賽後感性表示：「我們雖然錯失了冠軍，但能救回一個生命是件大好事，這絕對比贏球還要重要！」球團隨後也在社群媒體上稱讚加尼的義舉，稱他是真正的賽場英雄。


關鍵字： Gani Catan足球賽海鷗鏡週刊

小猴Panchi緊抓！飼養員寵溺放飯

