9周大小貓火場叫醒主人喪命　男倖存淚：原以為能一起生活20年

美國奧勒岡州一名男子住家遭遇大火，他聲稱要不是所養的9周大小貓弗雷德 (Fred)把他叫醒來，他有可能無法及時逃離火場，最後倖存下來。

小貓狂叫救命 男驚險逃火場

在當地經營商店的男子范沃默(Donald VanWormer)表示，2周前他位於蒂拉穆克(Tillamook)的住家突然起火，事發當時他正在睡夢中，被所養的9周大小貓吵醒才發現大事不妙。

An Oregon man says he wouldn’t have survived a house fire if not for his 9-week-old kitten waking him up. FULL STORY: https://t.co/AZcYQJnfru pic.twitter.com/zHVjchC9uZ — KFYR-TV (@KFYRTV) March 3, 2026

范沃默表示，當時他聽到弗雷德叫聲，醒來後被嚇壞了，因為他發現火勢幾乎已經燒遍了整個閣樓，爬出房子時因為火勢太強，導致胸部和臉部都有燒傷，但最後活了下來。

火災前才剛領養 小貓救主卻喪命

事發當時，范沃默的女友和女兒剛好都不在家，雖然他倖存下來，小貓弗雷德卻沒有這麼幸運。

范沃默傷心表示，是在火災發生不久前領養了弗雷德，「我當時就認為牠會是我的幸運貓，是我養過最聰明的小貓之一，我原本以為接下來的16年至20年都能和牠生活在一起，沒想到是被小貓救命」，目前正在募款希望能重建房子。