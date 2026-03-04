女拍到浪貓試躺貓床　開心到「肉球開花」網萌翻：可以收編了

▲女子拍到浪貓舒服躺在為牠準備的貓床中。（圖／翻攝自TikTok／izzyandjinx）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子分享，一隻小黑貓第一次躺進貓床的可愛模樣，只見小黑貓雙腳抬高靠在貓床上，似乎非常舒適和享受，然而令人意外的是，這隻小貓其實不是女子所養的寵物，而是一隻流浪貓。

貓掌開花 浪貓大剌剌爽躺新床

女子艾莉(Ellie)家中一共養了2隻貓，時常在TikTok上分享毛孩日常生活，家附近常出現一隻叫做Mr. Nubbins的小黑貓，艾莉非常希望能夠收編Mr. Nubbins，所以在屋外除了為Mr. Nubbins準備飼料，還放置了牠專屬的貓床。

艾莉近來分享，第一次拍到Mr. Nubbins享受貓床的特殊時刻，影片中可看到，Mr. Nubbins似乎完全放下戒心，大剌剌地躺在貓床中，雙腳自在地靠在床邊、貓掌呈現放鬆的開花狀態，雖然看不到表情，但感覺很滿意這張貓床。

流浪貓放下戒心 230萬網朝聖：肉球說明一切

影片獲得230多萬點閱，艾莉只在影片中簡單表示，「我覺得牠很喜歡」，獲得上萬網友共鳴留言，「現在牠不再是流浪貓，是你的貓了」、「貓肉球開花了」、「哈哈，牠的小腳腳說明了一切」。

還有細心的網友發現，Mr. Nubbins沒有把所有的飼料吃完，顯示牠對食物供應很有安全感，知道以後不怕會沒有食物，是很棒的現象。艾莉則回覆，她希望不久的將來，Mr. Nubbins會願意進屋，正式成為家中的新成員。