ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

女拍到浪貓試躺貓床　開心到「肉球開花」網萌翻：可以收編了

女拍到浪貓試躺貓床　開心到「肉球開花」網萌翻：可以收編了。（圖／翻攝自TikTok／izzyandjinx）

▲女子拍到浪貓舒服躺在為牠準備的貓床中。（圖／翻攝自TikTok／izzyandjinx）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子分享，一隻小黑貓第一次躺進貓床的可愛模樣，只見小黑貓雙腳抬高靠在貓床上，似乎非常舒適和享受，然而令人意外的是，這隻小貓其實不是女子所養的寵物，而是一隻流浪貓。

貓掌開花　浪貓大剌剌爽躺新床

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子艾莉(Ellie)家中一共養了2隻貓，時常在TikTok上分享毛孩日常生活，家附近常出現一隻叫做Mr. Nubbins的小黑貓，艾莉非常希望能夠收編Mr. Nubbins，所以在屋外除了為Mr. Nubbins準備飼料，還放置了牠專屬的貓床。

@izzyandjinx I think he likes it #cat #cats #fyp #catsoftiktok #blackcat ♬ Cena Engraçada e Inusitada - HarmonicoHCO

艾莉近來分享，第一次拍到Mr. Nubbins享受貓床的特殊時刻，影片中可看到，Mr. Nubbins似乎完全放下戒心，大剌剌地躺在貓床中，雙腳自在地靠在床邊、貓掌呈現放鬆的開花狀態，雖然看不到表情，但感覺很滿意這張貓床。

流浪貓放下戒心　230萬網朝聖：肉球說明一切　

影片獲得230多萬點閱，艾莉只在影片中簡單表示，「我覺得牠很喜歡」，獲得上萬網友共鳴留言，「現在牠不再是流浪貓，是你的貓了」、「貓肉球開花了」、「哈哈，牠的小腳腳說明了一切」。

還有細心的網友發現，Mr. Nubbins沒有把所有的飼料吃完，顯示牠對食物供應很有安全感，知道以後不怕會沒有食物，是很棒的現象。艾莉則回覆，她希望不久的將來，Mr. Nubbins會願意進屋，正式成為家中的新成員。

關鍵字： 流浪貓貓床寵物TikTokMr. Nubbins黑貓肉球開花

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

9周大小貓火場叫醒主人喪命　男倖存淚：原以為能一起生活20年

夫妻帶二手沙發回家意外獲「贈品」　狗狗狂聞揭真相：果然是橘貓

喪15年愛犬領養新汪「牠擅自收編虎斑浪貓」　男意外變二寶爸

老主人被迫棄養　1歲汪發抖住進收容所「見人秒露燦笑」網心碎

下雪天浪貓家門前求助　女PO網發現「救到野生動物」真實身分曝

女護士主動開約「多次床戰男病患」　被抓包竟誣告遭性侵

遛狗發現行李箱！男拉開「驚見一顆頭」　2少女遭棄屍公園

凌晨4點被吵醒　黃金貴賓呆站原地「求主人開空氣門」笑翻網

黑熊被關熊膽農場27年　重獲自由「仰望藍天」嘴角上揚

夫妻帶二手沙發回家意外獲「贈品」　狗狗狂聞揭真相：果然是橘貓

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

騎士車禍爬起閃過機車 走到路邊又被狗追QQ

邊牧逗貓技能點滿　貓咪興奮到停不下來！

小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

橘貓養6年多...「初次趴人腿」折手手陪睡　媽拭淚：棉被的功勞

阿金不想出門賴著不走！　媽嘆：其他狗是不想回家

凌晨4點被吵醒　黃金貴賓呆站原地「求主人開空氣門」笑翻網

媽起身5隻黃金獵犬跟著走　爸孤單身影惹笑網：家庭地位明顯

女拍到浪貓試躺貓床　開心到「肉球開花」網萌翻：可以收編了

9周大小貓火場叫醒主人喪命　男倖存淚：原以為能一起生活20年

保險業增列巴林等七個兵險地區　我貨櫃三雄等困灣內船隻都需投保

以色列軍方證實！首次遭伊朗、真主黨協同攻擊　狂射飛彈無人機

杜拜地標遭炸！母女砸165萬「狂掃12張機票」逃難　價格漲4倍照搶

AV女優逛迪士尼被認出！排隊男大喊「拍片的」讓她氣炸

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

伊朗最新型軍艦！美軍擊沉德納號　找到87具遺體

蘋果春季新品選購攻略！Macbook Neo、Air、Pro規格比較一表看

請1員工一年平均要105萬　486先生曝公司困境：只能硬撐

總獎金200萬助攻女性創業　渣打陪跑「幫」資金與人脈

MLB再爆藥檢爭議！羅哈斯恐禁賽80場　多明尼加先移除經典賽名單

寵物動物熱門新聞

黃金貴賓凌晨4點吵醒主人　求開「空氣門」

黑熊被關27年　重獲自由仰望藍天

夫妻沙發意外獲「贈品」　狗狗狂聞發現橘貓

媽起身5汪跟著走　爸孤單身影惹笑網

女拍到浪貓試躺貓床　「肉球開花」超開心

狂買8個貓砂盆　主人見「橘貓排隊上廁所」崩潰

浪貓家門前求助　女意外救到野生動物

班鳩不會築巢　選爸爸頭頂當產房

白色聖鹿現蹤玉山　監測成果曝光

動物園收容台版Panchi抱娃娃喝奶

商店出現貓頭鷹　呆萌依偎雞餅乾罐睡著

逛鳥園表演人類開屏　孔雀超問號

小猴Panchi緊抓！飼養員寵溺放飯

阿金沒放到風　氣到咬牽繩抗議

讀者迴響

熱門新聞

黃金貴賓凌晨4點吵醒主人　求開「空氣門」

黑熊被關27年　重獲自由仰望藍天

夫妻沙發意外獲「贈品」　狗狗狂聞發現橘貓

媽起身5汪跟著走　爸孤單身影惹笑網

女拍到浪貓試躺貓床　「肉球開花」超開心

狂買8個貓砂盆　主人見「橘貓排隊上廁所」崩潰

浪貓家門前求助　女意外救到野生動物

班鳩不會築巢　選爸爸頭頂當產房

白色聖鹿現蹤玉山　監測成果曝光

動物園收容台版Panchi抱娃娃喝奶

商店出現貓頭鷹　呆萌依偎雞餅乾罐睡著

逛鳥園表演人類開屏　孔雀超問號

小猴Panchi緊抓！飼養員寵溺放飯

阿金沒放到風　氣到咬牽繩抗議

貓給阿嬤養半年變巨貓　看碗秒懂

熱門寵物影片

更多
爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

騎士車禍爬起閃過機車 走到路邊又被狗追QQ

騎士車禍爬起閃過機車 走到路邊又被狗追QQ

邊牧逗貓技能點滿　貓咪興奮到停不下來！

邊牧逗貓技能點滿　貓咪興奮到停不下來！

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面