凌晨4點被吵醒　黃金貴賓呆站原地「求主人開空氣門」笑翻網

▲黃金貴賓傻傻等開門。（圖／翻攝自TikTok／lizthewiz227）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻黃金貴賓凌晨4時吵醒主人，無助站在屋外要主人幫忙打開滑門，然而有趣的是，牠眼前的門其實一直都是開的，呆萌畫面讓網友忍不住一再重播。

影片由女主人麗茲(飼主Liz)分享在網路上，影片中可看到，凌晨4時她被寵物犬吵醒，狗狗乖巧地站在門前，希望她能夠幫忙開門，但門明明就是打開的，爆笑場面讓她表示，「請注意，現在是凌晨4點」，懷疑狗狗可能也還沒睡醒。

麗茲後來向黃金貴賓表示「進來吧」，然而黃金貴賓沒有走進來，而是抬起前腿往前撲了過去，看起來好像要用力推開一扇「不存在的門」，最後終於順利進屋。

可愛影片獲得網友留言，「狗狗還沒睡醒」、「牠之前一定撞到門過」、「你叫牠進來時，狗狗的表情充滿了不信任」、「可憐的小寶貝才剛睡醒吧」、「典型的黃金貴賓」、「黃金貴賓有時候很聰明，有時候又感覺不是」、「太可愛了，我重看好多遍」。