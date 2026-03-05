哥哥現身說法！Panchi找到「4位守護者」　變不黏才是真成長

▲網友前往市川動植物園，從Panchi的飼養員那邊得知牠已經交到好朋友。（圖／Threads@namaste_moon_33提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本市川動植物園的孤兒小猴「Panchi」，努力融入猴群生活的模樣在網路上爆紅。台灣網友Ruby在參觀動物園時，特別訪問到了照顧Panchi的飼育員宮腰哥哥，他表示現在Panchi已經有4位固定玩伴，除了有長老猴照顧還常常跟其他小猴子一起玩。

▲跟著小猴子朋友一起玩的Panchi。

被姐姐長輩包圍的幸福日常

宮腰哥哥表示，經常守在Panchi身邊的是猴山年紀最大的Atomaru（アトマル），並非網路上大家猜測的首領公猴Akira（アキラ）。除此之外還有兩隻母猴也溫柔的照顧著Panchi，分別是母性滿滿的Moe (もえちゃん)，在Panchi入群前就曾與牠共同生活過，另一位則是鬢角姐姐（モミアゲちゃん），因為臉周圍的毛色非常黑得名，經常被外界誤認是公猴。

▲正被猴姐姐們包圍Panchi，也經常被牠們照顧。

▲跟飼育員合照的原PO。

猴群生活的比想像中好

當天原PO在參觀猴山時，並未發現猴子會刻意排擠Panchi，彼此之間追趕跑跳碰都是常態，沒有出現像2月剛入群時格格不入的樣子。宮腰哥哥也公開了Panchi的飲食習慣，現在的牠平常吃的跟猴群相同，只在需要時一天喝一次奶，最愛的食物排行依序為地瓜、蘋果、紅蘿蔔。實際上大部分猴子都沒有特別喜歡紅蘿蔔，但為了營養均衡還是會添加。

▲正在餵食猴群的飼育員哥哥。

放手才是真成長

晚上時，Panchi就會回到裡面的小房間，跟著玩偶媽媽一起入眠。當原PO問到若哪天Panchi不再黏著飼育員，是否會覺得感傷時，宮腰哥哥則笑著說「反而會很開心」，因為那代表牠真的適應良好，正在群體裡好好地成長著。至於Panchi的生母會不會認得自己的孩子，他則表示猴媽媽或許會知道Panchi的存在，但也只會把牠當成群體的一份子。

▲拖著布偶媽媽的Panchi。

▲飼育員哥哥用中文幫Panchi加油。


