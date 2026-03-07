小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

實習記者陳安榆／採訪報導

台南市3歲的小鸚「小芋頭」非常有個性， 這天媽咪在安平老街買了「水鳥笛」，沒想到牠聽見吹奏聲超級捧場，馬上就跑過來歪頭傾聽，不僅饒有興致甚至還會回應，可愛的瞬間讓網友紛紛直呼「想Get同款」。

▲小芋頭送給媽咪的「小芋毛」，讓奴才超開心。（圖／芋頭麻麻（小芋頭） @taromama123提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主和《ETtoday寵物雲》分享，其實小芋頭很淘氣，平時聽見家人打噴嚏或是咳嗽時就會「模仿」，個性變化要看心情，很傲嬌，又凶又黏人，最喜歡欺負媽媽。奴才說「因為想演奏給小芋頭聽，所以才會買這個笛子」，果不其然小芋頭聽到音樂聲超有興趣，讓媽媽覺得「買對了！」。

▲機靈的小芋頭是家中的開心果。（圖／芋頭麻麻（小芋頭） @taromama123提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



古早味童玩 鳥寶家庭的最愛

安平老街上各式老店林立，不管是國內外遊客都愛穿梭其中尋寶。水鳥笛是台灣的傳統民間玩具，又稱「水哨」、「水鴨笛」，是一種利用空氣震動及水位變化來產生類似鳥鳴聲的傳統玩具或民俗樂器。笛子內部會裝少量水。當空氣震動時，水會隨著氣流與壓力產生波動，產生像鳥叫的「啾啾」顫音效果。

▲飼主特別買來吹奏給鳥寶聽的水鳥笛。（圖／芋頭麻麻（小芋頭） @taromama123提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文發布在Threads上後共獲得1萬次的瀏覽次數，一些網友在影片底下留言「這是小鸚召喚器」、「一放影片我家的就開合唱團」、「小芋頭一臉好奇」、「芋頭：麻麻突然會我的語言了」、「小時候覺得超神奇」、「如果會吹出一首曲子小芋頭更開心」。