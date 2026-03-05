絕症男臨終前希望「見愛犬最後一面」　忠心汪趴床守護醫護全淚崩

▲忠犬趴床守護主人最後時光。（圖／翻攝自Facebook／NYC Second Chance Rescue）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一名罹患絕症的男子臨終前在病床上提出他的最後心願，希望能與所養的2隻德國牧羊犬告別，最後在動物救援組織的幫助下，在逝世前幾個小時成功見到最後一面，並確保毛孩們之後能找到新的家庭。

最後的道別 男臨終病床前與愛犬團聚

身患絕症的男子史賓塞(Spencer)是當地醫院Columbia University Irving Medical Center的病人，臨終前最大的心願就是能和所養的2隻愛犬鮑伊(Bowie)和妮基(Nikki)道別，並確保2隻狗狗未來能夠找到新家，在醫療團隊與當地動物救援組織NYC Second Chance Rescue的合作下，終於讓他的心願成真。

NYC Second Chance Rescue記錄了史賓塞與2隻毛孩團聚時的溫馨畫面，其中可看到，2隻德國牧羊犬乖巧地趴在史賓塞的床邊，讓史賓塞能溫柔地撫摸牠們。動物救援組織人員布魯克斯(Jennifer Brooks)表示，「當天2隻狗狗一直趴在主人床邊，我們在那裡待了很長的時間，當時房內所有人都哭了」。

收容所接手2犬 承諾會助牠們找到新家

史賓塞過世後，由於沒有親友能夠幫忙照顧2隻寵物犬，所以牠們將會被送到NYC Second Chance Rescue中接受照顧。布魯克斯表示，2隻狗狗個性友善溫馴、忠誠且訓練良好，由於2隻狗長期都相處在一起，所以不能夠被分開，她向史賓塞承諾，一定會為2狗找到永遠的家。