花蓮外海發現罕見15.4米鯨屍！初判是長須鯨　解剖採樣製作標本

花蓮定置漁網業者收網撈獲已死亡罕見長須鯨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮定置漁網業者收網撈獲已死亡罕見長須鯨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

海洋委員會海巡署東部分署第九巡防區第一二岸巡隊崇德安檢所4日上午接獲通報，花蓮外海東益發定置漁場發現一隻須鯨類死亡個體。該鯨體外觀已明顯膨脹並出現腐敗情形，相關單位已協力將鯨體拖回岸際處所，並以帆布覆蓋及設置警戒線加以戒護，初步研判是體型僅次於藍鯨的長須鯨。

▲▼花蓮定置漁網業者收網撈獲已死亡罕見鬚鯨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

海保署與花蓮縣政府農業處接獲通報後，隨即依海洋保育類野生動物救援組織網（Marine Animal Rescue Network，MARN）機制啟動跨單位合作處理，因須鯨屬為中央主管機關海洋委員會海洋保育署指定之採樣研究物種，經協調後，花蓮縣政府已同意將後續處置權移由海保署統籌辦理。

▲▼花蓮定置漁網業者收網撈獲已死亡罕見鬚鯨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

鯨體長達15.4公尺，專家學者依外觀初步研判，該個體可能已死亡數日。

海保署委託定置網業者協助以機具將鯨體拖帶上岸，並規劃5日由國立科學博物館、國立台灣大學、國立成功大學、社團法人中華鯨豚協會專家團隊、財團法人黑潮海洋文教基金會團隊及志工群、遠雄海洋公園人員與相關工作人員進行初步解剖與採樣作業。後續採樣之骨骼標本預計製作後交由國立自然科學博物館(台中科博館)典藏展示，作為海洋教育與科學研究之用。

▲▼花蓮定置漁網業者收網撈獲已死亡罕見鬚鯨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

專家依喉腹摺等外部特徵推測，可能為長須鯨或大村鯨。

本次發現的鯨體在拖行上岸過程中，因體內腐敗產生氣體導致腹部嚴重膨脹，並有血水與氣體洩出情形。經測量，該鯨體長達15.4公尺。專家學者依外觀初步研判，該個體可能已死亡數日，隨洋流漂流至花蓮外海後浮出海面，最終進入定置網範圍。依其喉腹摺等外部特徵推測，物種可能為長須鯨或大村鯨，實際種類仍需待後續解剖及檢體分析確認。

▲▼花蓮定置漁網業者收網撈獲已死亡罕見鬚鯨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

相關單位協力將鯨體拖回岸際並以帆布覆蓋及設置警戒線加以戒護。

花蓮外海因具有深海峽谷地形及黑潮暖流流經，海洋生態資源豐富，是鯨豚常見活動海域。至於本次鯨隻死亡原因，可能涉及自然老化、疾病感染、寄生蟲、誤食海洋廢棄物、船舶撞擊、漁具纏繞或海況變化等多重因素，仍需透過後續解剖與檢驗分析才能確認。

由於鯨豚遺體在腐敗過程中可能產生大量氣體，具一定危險性，請民眾切勿靠近圍觀，以確保安全。海保署與花蓮縣政府農業處呼籲，民眾若於沿岸或海上發現鯨豚擱淺或異常情形，請立即撥打118通報海巡署，切勿自行推回海中，也應避免接觸或干擾，並依循「三要四不」原則協助保護鯨豚：要扶正、要保濕、要紀錄呼吸心跳；不要讓鯨豚風吹日曬、不要站在頭尾過近位置、不要推拖拉扯及不要喧嘩，共同守護台灣珍貴的海洋生態資源。
 

關鍵字： 罕見花蓮外海15.4米死亡鬚鯨採樣研究標本展示

