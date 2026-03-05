ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
傷癒猛禽首納衛星追蹤！東方鵟愛待山林中　短耳鴞飛行範圍大

▲▼ 短耳鴞現蹤金門花崗岩植被區。（圖／內政部國家公園署金門國家公園管理處提供）

▲短耳鴞現蹤金門花崗岩植被區。（圖／內政部國家公園署金門國家公園管理處提供）

記者鄭逢時／金門報導

內政部國家公園署金門國家公園管理處（簡稱金管處）自115年起，將傷癒猛禽衛星追蹤納入鳥類救傷機制，讓救傷工作從醫療照護延伸至科學監測。首波成果顯示，東方鵟展現高度棲地忠誠性，短耳鴞則靈活運用多元地景，為金門猛禽保育寫下新頁。

金管處表示，此計畫是委託金門縣野生動物救援暨保育協會執行救傷業務，並在台灣猛禽研究會提供技術的協助下，替傷癒個體裝設衛星發報器，再透過定位資料回傳，分析其野放後的活動情形，並比較不同物種在金門度冬的行為差異。

依據監測結果指出，東方鵟野放後活動範圍相對集中，白天多於中山林一帶覓食，夜間則停棲於桃園路南側樹林，顯示該區域具備穩定食源與棲息條件；相較之下，短耳鴞活動範圍橫跨金沙鎮與金湖鎮，北至官澳、南達南石滬公園，對比之下，移動幅度明顯較大。

值得注意的是，過去普遍認為短耳鴞偏好農田草叢棲息，但據此次監測發現，該個體白天多選擇花崗石醫院上方的花崗岩盤植被區作為隱蔽場所，顯示其棲地利用型態更具彈性，也凸顯金門多樣地景對猛禽生存的重要性。

金管處指出，透過衛星追蹤，不僅可確認傷癒猛禽是否成功重返自然，也能為未來棲地管理與保育策略提供科學依據。隨著冬末春初遷徙的季節到來，後續也將持續掌握其北返動向，以累積遷徙的研究資料。

金管處提醒，若發現受傷或無法飛行的野鳥，應先觀察是否為學飛幼鳥，避免驚擾；切勿自行餵食或處置。如鳥隻位於危險處，可暫以紙箱安置，並儘速通報金管處或金門縣野生動物救援暨保育協會協助處理。

