ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」　超稀有「麝香貓」特殊外表引熱議

▲誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」旁觀　超稀有「麝香貓」可愛外表引熱議。（圖／劉正吉、農業部提供）

▲網友誘捕浪貓偶遇超稀有「麝香貓」旁觀。（圖／獸醫師劉正吉提供）

實習記者陳安榆／綜合報導

志工在誘捕浪貓絕育時，偶遇一隻「神秘精靈」，那就是二級保育類野生動物「麝香貓」，因其生性敏感、行蹤隱蔽，鮮少能近距離遇見。網友分享照片，許多人看到這獨特花紋及外型，都覺得十分稀奇。

劉正吉在臉書分享，朋友晚上去誘捕浪浪時，發現一隻從未見過的「貓咪」，原來是珍貴稀有的保育類「麝香貓（小靈貓，Viverricula indica taivana）」。牠們是雜食性動物，主要以昆蟲、鼠類和植物果實為食，值得一提的是，牠們並非產咖啡的麝香貓，麝香貓咖啡其實是來自印尼的「椰子貓」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

麝香貓蹤跡神秘　幸運偶遇也需切記三不原則

根據農業部的資料顯示，台灣麝香貓分布範圍與人類活動區域重疊度不低，因其生性敏感、行蹤隱蔽，故增加了研究的難度，傳統調查方式難以直接記錄發現，穩定發現的紀錄僅侷限於少數幾處低中海拔的森林區域。

▲誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」旁觀　超稀有「麝香貓」可愛外表引熱議。（圖／劉正吉、農業部提供）

▲麝香貓亞成體。（圖／農業部提供）

依據《野生動物保育法》公告的「保育類野生動物」第二級分級，這些物種通常是各地特有、族群數量稀少、或棲地受人為活動干擾，需要受到保護的動物，因此農業部也呼籲民眾，若是在野外遇見麝香貓本尊，千萬要記得三不原則「不干擾」、「不驅逐」、「不追趕」。保護自己的同時，也維持自然生態系統的平衡，給可愛又神秘的麝香貓一點空間，讓牠們自在地生活。

關鍵字： 麝香貓二級保育類

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【放手才是真成長】飼育員哥哥現身說法！　Panchi找到「4位守護者」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

哥哥現身說法！Panchi找到「4位守護者」　變不黏才是真成長

薩摩耶預測中華隊經典賽戰績　網友讚超神：全命中！

黃金獵犬突變「超黏跟屁蟲」整天緊跟　女一驗曝喜訊：懷孕了

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

邊牧逗貓技能點滿　貓咪興奮到停不下來！

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

飼主拿肉肉頻要求汪說「好」　牠下秒伸毛手揮：太多次了！

貓咪雙手合十狂拜託　聽到不給吃就擺臭臉

最黑比熊大樓！棉花糖嗨滾泥巴全身超黑　奴才笑：牠開心就好

誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」　超稀有「麝香貓」特殊外表引熱議

薩摩耶預測中華隊經典賽戰績　網友讚超神：全命中！

奴才拉網路線狂失敗　找布偶貓幫忙「出奇招」一次成功

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

外面放煙火「海豹小狗」嚇壞！　被包起來縮媽咪懷裡秀秀

黃金獵犬突變「超黏跟屁蟲」整天緊跟　女一驗曝喜訊：懷孕了

男聽怪聲破牆見「無助小貓頭鷹」　160萬網融化：小貓也想幫忙

18歲花豹「花郎」離世！　照養團隊忍痛放手陪牠最後一哩路

今年首例！屏東春日鄉驚見狂犬病鼬獾　3／13犬貓免費施打疫苗

「串流小天后」陳華爆分手圈外男友！　片場哭到停不下來

巧遇「費仔爸」！黃暐瀚自爆心底話　暖心抱著一起走出東京巨蛋

台南青葉橋死亡意外！重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

雲林首棟社會住宅「斗六好室」招租　96戶提供安心居住

14年前評價大谷翔平「10年一人」　日人氣棒球雜誌道歉：史上唯一

制服下的溫柔力量　虎尾警分局感謝女性警力為治安付出

德黑蘭遭猛轟！伊朗人從慶祝變恐懼「再不停手恐淪加薩」

蘇育萱頭槌建功！中華女足1比0氣走越南搶首勝、掌握晉8強主動權

預售屋買在高點「解約潮會來？」　專家曝：1類型買方面臨壓力

費仔滿貫砲超爽！他再點名「2球員」給肯定：許願明天開轟

寵物動物熱門新聞

Panchi交到好朋友　飼育員曝近況

薩摩耶預測經典賽戰績　全命中！

黃金獵犬突然整天緊跟　女一驗曝喜訊

貓咪幫拉網路線　奴才奇招一次成功

夫妻沙發意外獲「贈品」　狗狗狂聞發現橘貓

邊牧愛躺貓姐身上　牠臭臉但包容

1歲汪發抖住進收容所　「見人秒露燦笑」

18歲花豹花郎離世　園方忍痛陪伴

原以為貓很獨立　女意外養到超黏小黑貓

老貓送最愛娃娃　是獨有的溫柔

猴子光看照片　就能認親！

球速過快「擊落」路過海鷗　熱血隊長跪地CPR救命

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

男聽怪聲　破牆驚見無助小貓頭鷹

讀者迴響

熱門新聞

Panchi交到好朋友　飼育員曝近況

薩摩耶預測經典賽戰績　全命中！

黃金獵犬突然整天緊跟　女一驗曝喜訊

貓咪幫拉網路線　奴才奇招一次成功

夫妻沙發意外獲「贈品」　狗狗狂聞發現橘貓

邊牧愛躺貓姐身上　牠臭臉但包容

1歲汪發抖住進收容所　「見人秒露燦笑」

18歲花豹花郎離世　園方忍痛陪伴

原以為貓很獨立　女意外養到超黏小黑貓

老貓送最愛娃娃　是獨有的溫柔

猴子光看照片　就能認親！

球速過快「擊落」路過海鷗　熱血隊長跪地CPR救命

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

男聽怪聲　破牆驚見無助小貓頭鷹

媽咪演奏水鳥笛　小鸚秒歪頭回應

熱門寵物影片

更多
爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

邊牧逗貓技能點滿　貓咪興奮到停不下來！

邊牧逗貓技能點滿　貓咪興奮到停不下來！

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面