誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」　超稀有「麝香貓」特殊外表引熱議

▲網友誘捕浪貓偶遇超稀有「麝香貓」旁觀。（圖／獸醫師劉正吉提供）



實習記者陳安榆／綜合報導

志工在誘捕浪貓絕育時，偶遇一隻「神秘精靈」，那就是二級保育類野生動物「麝香貓」，因其生性敏感、行蹤隱蔽，鮮少能近距離遇見。網友分享照片，許多人看到這獨特花紋及外型，都覺得十分稀奇。

劉正吉在臉書分享，朋友晚上去誘捕浪浪時，發現一隻從未見過的「貓咪」，原來是珍貴稀有的保育類「麝香貓（小靈貓，Viverricula indica taivana）」。牠們是雜食性動物，主要以昆蟲、鼠類和植物果實為食，值得一提的是，牠們並非產咖啡的麝香貓，麝香貓咖啡其實是來自印尼的「椰子貓」。

麝香貓蹤跡神秘 幸運偶遇也需切記三不原則

根據農業部的資料顯示，台灣麝香貓分布範圍與人類活動區域重疊度不低，因其生性敏感、行蹤隱蔽，故增加了研究的難度，傳統調查方式難以直接記錄發現，穩定發現的紀錄僅侷限於少數幾處低中海拔的森林區域。

▲麝香貓亞成體。（圖／農業部提供）



依據《野生動物保育法》公告的「保育類野生動物」第二級分級，這些物種通常是各地特有、族群數量稀少、或棲地受人為活動干擾，需要受到保護的動物，因此農業部也呼籲民眾，若是在野外遇見麝香貓本尊，千萬要記得三不原則「不干擾」、「不驅逐」、「不追趕」。保護自己的同時，也維持自然生態系統的平衡，給可愛又神秘的麝香貓一點空間，讓牠們自在地生活。