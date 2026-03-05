邊牧小妹愛躺「貓咪枕頭」　布偶姐姐臉超臭：夠了沒！

▲阿夢是隻9個月大的邊境牧羊犬，正跟狗狗朋友玩耍。（圖／Threads@dreamer0505_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

邊境牧羊犬「阿夢」是9個月大的小女生，從小牠就喜歡躺在布偶姐姐雪球的身上，長大後依然繼續保持著這個令人安心的習慣。然而對雪球來說，這份13.5公斤的愛實在過於沉重，被妹妹當枕頭重壓時的眼神超級不悅。

▲從小就喜歡趴在貓姐姐身上，姐姐也很包容牠。（圖／Threads@dreamer0505_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

長大也要在姐姐身邊

幼犬時期的阿夢趴在雪球身上，小小一團的樣子還沒比牠的身體大。身為姐姐的雪球也非常包容這位狗妹妹，乖乖躺在地上任由牠把自己當軟墊。儘管阿夢隨著時間「一暝大一吋」變得比姐姐還大隻，內心卻依然覺得自己還是那個愛撒嬌的小朋友。面對這份「甜蜜的負擔」雪球也是無可奈何，只能一臉殺氣的瞪著拍照看戲的奴才，彷彿在抗議快管管牠。

▲姐姐：媽咪妳看牠啦！（圖／Threads@dreamer0505_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

姐姐無奈但包容

照片曝光後，雪球被壓到變成「厭世貓咪」的表情瞬間逗笑許多人，但不爽歸不爽牠還是沒有把阿夢推走。更有網友笑說阿夢只是「大一點的寶寶啦」，更有人開玩笑地替雪球抱不平，「都壓到黑面了」、「姐姐的眼神像在說：人類，管管你的狗」。

▲正在寵物公園玩耍的阿夢，其實跟同年齡的朋友差不多大。（圖／Threads@dreamer0505_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）